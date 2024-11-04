НАТО у складі понад 20 держав проведе 20-денні навчання у Фінляндії, які покажуть Росії, на що здатен Альянс.

Північноатлантичний альянс готується до проведення найбільших навчань "з інтеграції артилерійських сил Динамічний фронт" у Європі Lightning Strike 24 з 4 по 24 листопада. У них, як стало відомо, Фінляндія вперше приймає в себе військові навчання подібного масштабу після того, як вона вступила в НАТО 2023 року, ідеться в пресрелізі Армії США в Європі та Африці. Крім того, повідомляють, що навчання відбуватимуться на кордоні з Росією, біля Мурманської області - у районах Рованіємі та Роваярві.

Крім території Фінляндії, навчання відбуватимуться також у Польщі, Німеччині, Естонії та Румунії.

У цьому процесі візьмуть участь п'ять тисяч військовослужбовців зі Сполучених Штатів і ще 28 країн-союзників і партнерів НАТО, які, під час злагоджених дій, повинні будуть задіяти понад 130 різних систем озброєння. Керівник навчань полковник Янне Мякітало заявляє, що метою навчань є демонстрація оборонних можливостей Північноатлантичного альянсу, зокрема, на півночі Європи.

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Крім цього, військові мають відпрацювати оперативне управління, командування та взаємодію з Корпусом швидкого реагування союзників. Масштаб того, що відбувається, за його словами, показує, що Фінляндія в досить швидкі терміни може отримати допомогу від союзників.

Інші новини про НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що в Європарламенті пропонують створити власну організацію безпеки на додаток до НАТО.

"Йдеться про створення, наприклад, справжнього союзу безпеки і оборони. Союзу, який ми давно вимагали, який би доповнював НАТО і не став би конкурувати з ЄС", - сказала Голова Європейського парламенту.

Крім того, снайпер ЗСУ сказав, що може гарантувати Україні реальну безпеку, і це не НАТО. За його словами, потрібна нова структура.

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