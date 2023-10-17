Браун спокійніший керівник, ніж його попередник Марк Міллі.

Американські військові розгортають кампанію з підтримки Ізраїлю з новим генералом - він говорить тихо і тримається якнайдалі від політичних баталій у Вашингтоні.

Видання Politico пише, що всього два тижні тому генерал К.К. Браун змінив на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, який за чотири роки роботи схилявся до довгих промов, а його різкі висловлювання викликали критику як у "лівих", так "правих", і навіть іноді в адміністрації Байдена.

Браун, навпаки, – інтроверт, відомий тим, що більше слухає, ніж говорить - він стабільний і не бажає вплутуватися в політику. Цей підхід проходить першу перевірку на міцність.

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До 7 жовтня Браун працював на новій посаді менш ніж тиждень, коли йому повідомили, що ХАМАС розпочав смертельний напад на Ізраїль. Весь день він провів у телефонних розмовах з іншими високопоставленими військовими і стежив за повідомленнями про насильство.

Напад ХАМАС і бойові дії, які за ним послідували, поставили Брауна в непросте становище - він повинен курирувати підтримку США відразу двох іноземних воєн: Ізраїлю та України. І, швидше за все, він буде діяти частіше за лаштунками, ніж Міллі.

Браун не ньюсмейкер. У своїх публічних виступах він, як правило, дотримується фактів і рідко виявляє емоції. Браун публічно висловився про напад ХАМАС тільки через кілька днів після його атаки, надавши можливість своїм колегам стати спікерами з цього питання.

Міллі, безсумнівно, був одним з найвпливовіших голів Об'єднаного комітету начальників штабів в сучасній історії, заслуги якого полягають в тому, що він керував військовими діями в найсерйозніших кризах останніх років – пандемії COVID-19, заколоті і вторгненні Росії в Україну. Однак його нестандартні висловлювання приводили до політизації армії.

Наприкінці минулого місяця Міллі під час останнього виступу підкреслив, що військовослужбовці дають присягу Конституції, а не "диктатору-наслідувачу". Це було сприйнято як ляпас колишньому президенту Дональду Трампу, який запропонував стратити Міллі.

Водночас Браун не робив жодних публічних коментарів навіть тоді, коли його затвердження на посаду голови було відкладено на чотири місяці через багатомісячну заборону сенатора-республіканця на підвищення вищих військових чинів.

Деякі аналітики вважають, що спокійний підхід Брауна дозволить військовим керівникам не розслаблятися і зосередитися на виконанні поставлених завдань.

"Я думаю, що для відносин між американською громадськістю і військовими, а також між політичними лідерами і військовими буде дуже корисно мати людину, яка так уважно слухає і так мало говорить, як генерал Браун", - сказала Корі Шейк, директор із зовнішньої і оборонної політики консервативного Американського інституту підприємництва.

Але перед ним постануть і нові завдання. Брауну доведеться балансувати між американською військовою допомогою для ведення воєн в Європі і на Близькому Сході в той час, коли американські оборонні підрядники вже насилу справляються з попитом, викликаним війною в Україні. І у нього буде мало лейтенантів, щоб допомогти йому. Він уже працює над жонглюванням "двома війнами". Проконсультувавши в неділю рішення про відправку авіаносної ударної групи в східне Середземномор'я, Браун швидко повернувся до України.

У понеділок він вилетів до Брюсселя, де зустрівся з європейськими лідерами і закликав їх зберегти темпи військової підтримки Києва. Виступаючи перед журналістами під час поїздки, Браун висловив упевненість у своїх силах, заявивши, що американські збройні сили можуть забезпечити потреби як Ізраїлю, так і України.

"Ніхто не каже, що ми будемо вирішувати одне завдання за раз. Тому ми, як міністерство, повинні бути здатні вирішувати всі ці завдання", - сказав Браун.

Він має досвід переходу від кризи до кризи. Він очолював Центральне командування ВПС США, коли президент Барак Обама здійснив перші американські авіаудари проти Ісламської держави в 2015 році. Він також командував тихоокеанськими ВПС, коли на початку 2020 року в Китаї спалахнула пандемія вірусу COVID-19.

Однак високий професіоналізм Міллі допоміг запевнити американців, що військові не будуть сліпо виконувати незаконні накази під час бурхливого правління Трампа. Якщо Трамп буде переобраний в 2024 році, Брауну доведеться шукати свій власний шлях, щоб орієнтуватися на непередбачуваного головнокомандувача.

А Міллі разом з міністром оборони Ллойдом Остіном створив контактну групу з питань оборони України і налагодив відносини з європейськими колегами, які зіграли вирішальну роль у забезпеченні підтримки Києва.

Після смерті Джорджа Флойда в поліцейській дільниці влітку 2020 році Браун, який чекав затвердження Сенатом кандидатури на пост першого чорношкірого начальника штабу ВПС, випустив емоційний відеоролик, в якому розповів про свій досвід чорношкірого льотчика.

Є також ознаки того, що Браун може частіше вдаватися до публічних виступів. Браун розповів журналістам про свою реакцію в перші години після атаки ХАМАС.

"Одна справа, коли я отримав перші повідомлення, тільки в усній формі", - сказав Браун про конфлікт в Ізраїлі. "Але потім я побачив зображення по телевізору. І я практично всі вихідні просидів... поруч зі своїм телефоном, дивлячись телевізор. І це жахливо".

За його словами, це нагадало йому ранні етапи повітряної кампанії проти ІДІЛ.

Нинішні та колишні колеги характеризують Брауна як хорошого слухача, який вважає за краще зібрати всю інформацію, перш ніж прийняти рішення, і діяти тоді, коли це необхідно. За їх словами, він вміє зробити так, щоб ніхто не відчував себе обділеним увагою.

За словами його колег, ці навички вже стали в нагоді йому в справі забезпечення підтримки війни на Україні в його колишній посаді начальника штабу ВПС.

"Найчастіше йшлося про спроби досягти певного консенсусу, тобто змусити людей взяти участь у процесі", - сказав генерал-лейтенант у відставці Джеффрі Харрігіан, колишній командувач ВПС США в Європі та Африці до середини 2022 року, який тісно співпрацював з Брауном, коли він був начальником штабу ВПС на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

А деякі закордонні партнери, можливо, будуть раді позбутися Міллі, який схильний висловлювати свою думку. Минулої осені колишній голова комітету сколихнув громадськість, коли під час виступу в економічному клубі Нью-Йорка заявив, що перемога України не може бути досягнута військовим шляхом, і запропонував взимку почати переговори з Росією.

Ці висловлювання змусили високопоставлених чиновників адміністрації терміново вдатися до запевнень, що Україна не відмовляється від своєї мети - вигнання російських загарбників.

Більш стриманий підхід Брауна може також змінити динаміку відносин між цивільними і військовими керівниками Пентагону. Остін і раніше вважався більш стриманим у порівнянні з Міллі; тепер же міністр оборони може привернути більше уваги.

Це вже відбувається. Минулого тижня Остін здійснив несподіваний візит до Тель-Авіва, поки Браун полетів додому до Вашингтона. На спільній прес-конференції зі своїм ізраїльським колегою в Тель-Авіві минулого тижня Остін, схоже, застеріг ізраїльський уряд від "помсти".

"Такі терористи, як ХАМАС, навмисно обирають в якості мішені цивільне населення, але демократичні країни цього не роблять", - сказав Остін. "Зараз час для рішучості, а не для помсти, для мети, а не для паніки, для безпеки, а не для капітуляції".

Заміна Міллі на Брауна - що відомо

У травні 2023 року президент США Джо Байден оголосив про заміну глави Генерального штабу США. Майже одразу повідомили, що цей пост займе Чарльз Браун, якого називають протеже Байдена.

11 жовтня під час робочого візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром оборони США Остіном і новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Американські друзі запевнили, що Україна і далі буде отримувати поддежку і військову допомогу.

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