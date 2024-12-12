За словами обраного президента США, він не хоче, щоб обидві війни тривали, і людей "вбивали з будь-якої сторони".

Війну в Україні буде завершити важче, ніж на Близькому Сході. Таку думку висловив обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Time.

За його словами, Близький Схід є проблемою, яку легше вирішити, ніж "те, що відбувається з Росією та Україною".

"На Близькому Сході все відбувається дуже продуктивно. Я думаю, що (проблему - УНІАН) Близького Сходу буде вирішено".

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Трамп наголосив, що не хоче, щоб обидві війни тривали, і людей "вбивали з будь-якої сторони":

"Ввключно з Росією, Україною чи палестинцями, ізраїльтянами та всіма, знаєте, різними утвореннями, які ми маємо на Близькому Сході. Існує так багато різних сутностей. Але я не хочу, щоб людей вбивали".

Інші заяви Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп виступив проти ударів ЗСУ по РФ американською далекобійною зброєю. За його словами, такого рішення не потрібно було допускати.

Також політик розкритикував Київ за запуски цих ракет, які відбулися у листопаді. Як сказав Трамп, "ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою".

Також Трамп відмовився відповідати на запитання, чи говорив він з правителем Росії Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він зазначив, що таке питання є недоречним.

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