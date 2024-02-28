Останніми місяцями Північна Корея розпалила ворожість на Корейському півострові полум'яною риторикою і продовженням ракетних випробувань.

Південнокорейські та американські війська почнуть наступного тижня розширені щорічні військові навчання у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку Північної Кореї, заявили в середу обидві країни.

Як пише The Washington Times, цей крок, ймовірно, розлютить Північну Корею, оскільки вона розглядає спільні навчання своїх суперників як репетицію вторгнення.

В останні місяці Північна Корея розпалила ворожість на Корейському півострові полум'яною риторикою і продовженням ракетних випробувань. Хоча малоймовірно, що Північна Корея почне повномасштабні напади на Південну Корею і США, спостерігачі кажуть, що Північ все ще може влаштовувати обмежені провокації вздовж напруженого кордону з Південною Кореєю.

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У середу військові Південної Кореї та США спільно оголосили, що з 4 по 14 березня союзники проведуть навчання Freedom Shield, командно-штабні навчання з комп'ютерним моделюванням, а також різні окремі польові навчання.

Полковник Лі Сун-Джун, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, заявив журналістам, що навчання союзників покликані зміцнити їхній спільний потенціал щодо запобігання використанню Північною Кореєю своєї ядерної зброї. Він сказав, що цієї весни союзники проведуть 48 польових навчань, що вдвічі більше, ніж торік, і що цьогоріч навчання охоплюватимуть десантно-штурмову підготовку, бойову стрільбу і бомбардування.

"Наші військові готові негайно, рішуче і до кінця покарати Північну Корею в разі її провокації, і ми ще більше зміцнимо нашу тверду готовність за допомогою майбутніх навчань", - сказав Лі.

Полковник Ісаак Л. Тейлор, представник збройних сил США, заявив, що навчання союзників мають оборонний характер і що є вагомі докази того, що "високий рівень готовності" допомагає забезпечити стримування.

Навчання включатимуть навчання виявленню і збиванню північнокорейських крилатих ракет. Аналітики кажуть, що Північна Корея, найімовірніше, буде використовувати крилаті ракети для нападу на військові кораблі США, що наближаються, у разі конфлікту, а також на військові об'єкти США в Японії. Випробування зброї Півночі у 2022 і 2023 роках в основному були зосереджені на системах балістичної зброї.

Експерти кажуть, що Північна Корея вважає, що більший арсенал зброї дасть їй змогу більш ефективно чинити тиск на США і Південну Корею, щоб вони пішли на поступки, як-от зняття санкцій, коли дипломатія відновиться. Вони очікують, що Північна Корея цього року активізує свою діяльність щодо випробувань та інших провокацій, оскільки США і Південна Корея наближаються до важливих виборів.

Південна Корея і США відреагували на серію випробувань Північної Кореї розширенням своїх двосторонніх військових навчань і тристоронніх навчань за участю Японії. Офіційні особи США і Південної Кореї неодноразово попереджали, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти них означатиме кінець уряду Північної Кореї на чолі з Кім Чен Ином.

За даними Міністерства оборони Південної Кореї, у телефонній розмові раніше в середу міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік і міністр оборони США Ллойд Остін засудили ракетні випробування Північної Кореї і підтвердили необхідність збереження переважної спільної оборонної позиції. Пентагон заявив, що Остін підтвердив тверді зобов'язання США щодо розширення стримування для захисту Півдня.

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Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що має законне право знищити Південну Корею. Ця заява прозвучала після того, як на початку року диктатор виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави.

За словами Кім Чен Ина, правильно називати Південну Корею "головним ворогом", і на підставі цієї законності "вона може бути атакована і знищена в будь-який час".

Північна Корея різко активізувала свою діяльність з випробувань зброї з 2022 року в рамках своїх зусиль з розширення своїх ядерних і ракетних арсеналів. Цього року Північна Корея вже провела шість раундів ракетних випробувань (п'ять із них, як повідомляється, пов'язані з крилатими ракетами) і запусків інших озброєнь.

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