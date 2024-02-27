Кім Чен Ин перебудовує динаміку всередині режиму, щоб розділити повноваження і створити більш врівноважений уряд.

За останні п'ять років лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розробив нову зброю, призначену для ведення регіональних воєн, а в січні він відмовився від політики возз'єднання з Південною Кореєю і поставив перед собою більш агресивні цілі.

Він перестав вести переговори з США після вступу на посаду президента Байдена, а його постійні залицяння за президентом Росії Володимиром Путіним, який, як очікується, скоро відвідає Пхеньян, підняли Північну Корею в глобальному порядку денному вище, ніж це було протягом багатьох років, пише The Wall Street Journal.

"Диктатор скористався розколом світового порядку, щоб перетворити Північну Корею в загрозливу ядерну державу - нове серйозне ускладнення для світу, вже втягнутого в війни в Європі і на Близькому Сході", - сказано в матеріалі.

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Особливу тривогу, на думку експертів з безпеки, викликає те, наскільки впевнено Кім діє, незважаючи на повсюдну нестачу продовольства, більш конфронтаційно налаштований уряд Південної Кореї і США, які все частіше перекидають ядерні активи в регіон.

У 2022 році Кім керував першим за майже п'ять років випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети дальнього радіусу дії. З тих пір Пхеньян провів ще вісім випробувань МБР. США більше десятка разів намагалися в Раді Безпеки ООН засудити або покарати режим Кіма, але безуспішно.

Протягом десятиліть чиновники часто трактували дії Пхеньяна як добре розроблену провокацію, в якій випробування зброї та войовничі формулювання сприяли тому, що по всьому світу вимагали термінових переговорів з режимом. Кім і його попередники використовували цю увагу для підвищення авторитету країни в світі і отримання допомоги або полегшення санкцій, обіцяючи припинити свою діяльність і часто приховано просуваючись вперед. Але Кім відмовився від цієї традиції.

Тепер КНДР розробляє ядерні бомби з розрахунком на те, щоб зберегти їх, а не продати, навіть якщо це означає життя під санкціями. Кім Чен Ин також перебудовує динаміку всередині режиму, щоб розділити повноваження і створити більш врівноважений уряд. Лідер КНДР коригує свої відносини з союзниками, збільшуючи залежність від Росії. Зміну тактики важко помітити, враховуючи самоізоляцію Пхеньяна, каже експерт з північнокорейського керівництва Кен Гауз.

Політика КНДР - деталі

Північна Корея розробила нову балістичну систему управління реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди. Як повідомляли Yonhap і Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), в лютому Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм, щоб оцінити їх точність і переваги.

З вересня 2023 року Північна Корея доставила в Росію більше 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язані з ними.

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