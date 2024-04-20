Хоча допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню передбачена окремими законопроектами, вони розглядаються як єдиний політичний пакет.

Окрім законопроекту про військову допомогу Україні, Палата представників Конгресу США також ухвалила окремі законопроекти про військову допомогу Ізраїлю, Тайваню та іншим країнам Тихоокеанського регіону. Про це повідомляє CNN.

Військова допомога Ізраїлю

Пакет передбачає витрати американського бюджету на рівні 26,4 мільярда доларів. Ці кошти призначені для підтримки ізраїльських "зусиль із захисту від Ірану та його проксі, а також для відшкодування військових операцій США у відповідь на нещодавні атаки".

Фінансування включає 4 мільярди доларів на системи протиракетної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида" та 1,2 мільярда доларів на систему оборони "Залізний промінь", яка протидіє ракетам малої дальності та мінометним загрозам.

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Ще 4,4 мільярда доларів витратять на закупівлю оборонних товарів і послуг, що надаються Ізраїлю, і 3,5 мільярда доларів – на закупівлю передових систем озброєнь та інших предметів через Програму зовнішнього військового фінансування.

Документ також передбачає 9,2 мільярда доларів гуманітарної допомоги для населення – невідкладні поставки харчів, забезпечення житлом та базовими послугами.

Військова допомога Тайваню і країнам регіону

Окремий законопроект передбачає витрати на рівні 8,1 мільярда доларів на протидію діям Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Ці кошти зокрема підуть на розвиток інфраструктури підводних човнів (3,3 мільярда доларів), військове фінансування Тайваню та інших ключових союзників США в регіоні (2 мільярди доларів), поповнення оборонних засобів і послуг, що надаються Тайваню та регіональним партнерам (1,9 мільярда доларів).

Палата представників ухвалила законопроект про військову допомогу Україні

Як писав УНІАН, сьогодні в Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про військову та фінансову допомогу Україні. З цією метою американський бюджет витратить понад 60 мільярдів доларів. Гроші підуть на прямі закупки зброї у промисловості, компенсацію вартості зброї, переданої Україні з арсеналів армії США та пряму бюджетну підтримку України.

Президент США Джо Байден вже закликав Сенат (верхня палата Конгресу) якомога швидше дати свою згоду на цей документ і надіслати його на підпис у Білий дім.

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