Особливо просять не підпускати до птахів дітей молодше 5 років.

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) розслідують спалахи сальмонельозної інфекції в декількох штатах, пов'язані з контактуванням з домашніми птахами. У зв'язку з цим влада просить американців не цілувати птахів.

Загалом, за даними CDC, було зареєстровано 163 хворих у 43 штатах. 34 людини госпіталізовані. Про смертельні випадки не повідомлялося. Третина хворих - діти молодше 5 років.

При цьому насправді випадків набагато більше, впевнені у федеральному агентстві, адже чимало людей одужують без медичної допомоги та не проходять тестування на сальмонелу.

Бесіди з хворими показують, що контакти з домашніми птахами є ймовірним джерелом спалахів.

Читайте такожУ британському зоопарку вбили двох ведмедиць: що сталося"Домашня птиця на задньому дворі може переносити мікроби сальмонели, навіть якщо виглядає здоровою і чистою. Ці мікроби здатні легко поширюватися в місцях, де птахи живуть і ходять. Незалежно від того, будуєте ви свій перший курник або є досвідченим власником домашньої птиці, знайте про ризики утримання і про прості речі, які ви можете зробити, щоб залишатися здоровим", - зазначили в CDC.

Агентство закликало жителів країни мити руки упродовж 20 секунд після дотику до птахів або приладдя для догляду за ними, не тримати птицю всередині будинку, не підпускати до птахів дітей молодше 5 років, а також не цілувати та не обіймати пернатих.

"Не цілуйте і не притискайте до себе птахів, адже це може призвести до потрапляння мікробів в рот - і ви захворієте", - йдеться в повідомленні CDC.

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Довідка УНІАН. Сальмонельоз - це гостра кишкова інфекція тварин і людини. Викликається кишковими бактеріями роду сальмонели.

Сальмонели оселяються в тонкому кишківнику і колонізують стінку кишки, виділяючи екзотоксини. Токсини призводять до втрати води через кишківник, порушення тонусу судин, пошкодження нервової системи.

Відзначаються підвищення температури тіла, загальна слабкість, головний біль, нудота, блювота, болі в животі, багаторазовий рідкий водянистий стул. За тяжкого перебігу хвороби можливі зневоднення організму, збільшення печінки та селезінки, розвиток ниркової недостатності й навіть смерть.

Симптоми захворювання можуть бути яскравими, а можуть ніяк не проявлятися. В останньому випадку людина сама стає джерелом зараження.

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Автор: Катерина Комолова