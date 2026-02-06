Київ не причетний до замаху на генерала в Москві, але є інша версія, - The Washington Post

Найімовірніше генерал поплатився за свою роль у придушенні повстання "вагнерівців" на початку війни.

Україна навряд чи причетна до замаху на російського генерала Володимира Алєксєєва, якого невідомий розстріляв у спину в Москві. Про це пише The Washington Post із посиланням на анонімні джерела.

Видання зазначає що Кремль, хоч і звинуватив в усьому Україну за давньою звичкою, не надав жодних доказів цьому. Київ також не брав на себе відповідальності за цю акцію, хоча в минулому у подібних випадках часто підтверджував свою причетність прямо, або натяками.

Автори публікації також акцентують, що замах стався на тлі активних тристоронніх переговорів між Україною, РФ та США, спрямованих на припинення війни. І російську делегацію очолював голова ГРУ адмірал Ігор Костюков, який є прямим начальником Алексєєва.

Попри те, що українські спецслужби за час війни реалізували низку нападів на причетних до війни російських чиновників, нинішні та колишні працівники західних спецслужб у спілкуванні з The Washington Post висловили сумніви, що за цим епізодом стоїть Україна.

Вони зокрема зауважили, що замах на Алєксєєва в той момент, коли його шеф веде переговори з українцями в Абу-Дабі, міг би зірвати дипломатичний процес і викликати гнів адміністрації Трампа.

"Спецслужби України вже здійснювали такі напади в минулому, але було б досить божевільно з їхнього боку робити це зараз", – сказав виданню колишній високопоставлений співробітник розвідки США.

Він також зауважив, що участь у переговорах Кирила Буданова, який донедавна сам очолював українську військову розвідку, стала би підставою для ще більшого скандалу, якби було доведено, що замах вчинили агенти ГУР.

"Ми не дурні, повірте мені", – сказав журналістам колишній високопоставлений співробітник українських служб безпеки, який тісно співпрацював з Будановим.

На думку співрозмовників видання, "набагато більш імовірно", що замах на Алексєєва був пов'язаний з "внутрішньою проблемою". Зокрема згадується його участь у придушенні повстання "Групи Вагнера" у 2023 році.

Замах на Алєксєєва: що відомо

Як писав УНІАН, 6 лютого в Москві було скоєно замах на життя генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва, першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

За повідомленнями російських силових структур, невідомий кілька разів вистрілив у генерала у під’їзді його житлового будинку на Волоколамському шосе. Генерал отримав поранення з близької відстані у спину. Постраждалого госпіталізували у важкому стані, він перебуває у реанімації.

