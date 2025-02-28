В неділю український президент прилетить до Лондона.

У неділю президент України має провести зустріч з європейськими лідерами у Лондоні, де розповість їм усі подробиці розмови з Дональдом Трампом. Про це пише журналіст британської The Guardian Якуб Крупа.

Він зазначив, що пізніше сьогодні Володимир Зеленський мав виступити в Гудзонівському інституті, але тепер ці плани під питанням.

"Його також очікують у Лондоні для подальших переговорів з європейськими лідерами в неділю, де він надасть їм абсолютно невідфільтрований звіт про переговори з Трампом. Ми можемо тільки уявити, що він збирається сказати", – зазначає Крупа.

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Сварка Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, Володимир Зеленський вступив в емоційну суперечку із президентом США Трампом та віце-президентом Венсом. Кореспондент британської The Telegraph Роланд Оліфант зазначив, що суперечку спровокував саме Джей Ді Венс. При цьому журналіст припускає, що це могла бути свідома провокація.

Сам Трамп написав у соцмережі, що Володимир Зеленський буцімто не готовий до миру і має повернутися до переговорів тоді, коли буде готтовий.

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