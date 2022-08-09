Москвичка перебувала в Австрії, а зараз нібито мешкає у Німеччині.

Росіянка з Німеччини, яка закликала "знищити українців, як євреїв" - 40-річна Марина Смислова із Москви.

Цю інформацію в Instagram-stories оприлюднила потерпіла від неадекватної поведінки росіянки Оксана Фельська.

Росіянка Смислова закінчила факультет гуманітарних та соціальних наук РУГН. У соцмережах жінка зазначала, що відвідувала місто Інсбрук в Австрії, що приблизно за півтори години їзди до місця, де вона накинулася на українців.

Смислова не публікує свіжі світлини та відео у соцмережах, але там збереглися кадри 10-річної давності, на яких вона перебуває в Австрії.

Крім того, українка заявила, що росіянка, ймовірно, працює в магазині Сocoskien.

В Instagram у росіянки нуль фото, натомість є 64 підписники та 25 підписок.

В Linkedin росіянка називає себе Marina Bode. Вона має 149 контактів та зазначає, що перебуває у Мюнхені (Німеччина).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаявла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

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