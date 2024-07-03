Соціологи фіксують два підходи до розуміння українцями державного суверенітету - через територіальну цілісність та через свободу геополітичного вибору.

Менше чверті українців готові змиритися із втратою окупованих територій заради вступу в НАТО і до Європейського Союзу. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у травні та оприлюдненого 3 липня Європейською радою з міжнародних відносин.

Так, спочатку у респондентів запитали, чи повинна Україна погодитися на членство в НАТО в обмін на відмову від окупованої території. 48% опитаних відповіли "точно ні", 23% - "напевно ні", 17% - "напевно так" і 5% - "точно так". Ще 7% не змогли дати відповідь.

Як відзначають дослідники, стійкість українців підкріплює їхню віру, що Україна може виграти. Українці наразі не готові розглядати основні компроміси для завершення війни.

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На запитання про те, чи готові вони на вступ до Альянсу завтра в обмін на відмову від окупованої території, семеро з десяти українців відповідають, що вони не підтримали би таку ідею. Лише двоє з десяти підтримують таку пропозицію.

Однак, як підкреслюють дослідники, видається, що українці вбачають більш важливим право обирати їхню геополітичну орієнтацію, аніж територіальну цілісність. Це випливає з відповідей, які українці дали на питання щодо того, який варіант важливіший: збереження суверенітету чи повернення території.

45% опитаних українців відповіли, що вони би віддали перевагу варіанту, де Україна втрачає частину наразі окупованої території, але залишається суверенною, з її власною армією і свободою обирати альянси, такі як ЄС і НАТО.

Лише 26% обрали варіант, де Україна відновлює контроль над окупованою територією, але погоджується на демілітаризацію та нейтралітет, що означало би відмову від членства в ЄС і НАТО.

На думку соціологів, це вказує на дві радикально відмінні ідеї (які є потенційно суперечливими) стосовно суверенітету в Україні: суверенітету як територіальної цілісності і суверенітету як свободи обирати альянси. Якщо українців змусять зробити такий вибір щодо частини майбутнього "мирного плану" Дональда Трампа, опитування засвідчують, що майже вдвічі більше людей віддають перевагу геополітичній свободі над територіальною цілісністю.

Варіанти миру, який пропонують Україні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп, який вже приміряє на себе посаду президента США, почав переговори з Путіним про те, скільки українських територій Росія може взяти собі. Про те, що ці переговори справді тривають, виданню Politico розповіли експерти, наближені до Трампа.

Із пропозицією про припинення вогню та початок переговорів з агресором до України звернувся прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Відповідну заяву він оприлюднив напередодні під час свого візиту до Києва.

Також у ЗМІ з'явилася непідтверджена інформація про те, що Росія буцімто передала США свій проект мирної угоди з Україною. Документ передбачає відмову України від Донецької та Луганської областей, а також відмову від НАТО в обмін на припинення війни та обіцянки РФ розглянути можливість повернути окуповані райони Херсонщини і Запоріжжя.

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