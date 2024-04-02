Це питання обговорюватимуть під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, зазначив держсекретар США.

Україна в кінцевому підсумку стане членом НАТО. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в Парижі.

Американський чиновник зазначив, що питання полягає лише у виробленні "хорошої і ясної" дорожньої карти для досягнення цієї мети. Він зазначив, що майбутнє України в НАТО обговорювалося і на саміті у Вільнюсі, і буде обговорюватися більш детально під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

"Як заявляв Альянс у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО. Для нас питання полягає в наявності хорошої і ясної дорожньої карти, щоб досягти цієї мети", – сказав він.

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Шлях України до НАТО: це варто знати

У вересні 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Тоді президент Зеленський наголосив, що Україна вже довела, що відповідає стандартам Альянсу.

У лютому 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше". За його словами, Україні треба підготуватися до такого рівня, щоб стати членом Організації Північноатлантичного договору швидко.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанишина на 16-му щорічному Київському безпековому форумі зазначила, що не дають розвиватися діалогу щодо членства України в Північноатлантичному Альянсі США та Німеччина.

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