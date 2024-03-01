НАТО продовжуватиме надавати підтримку Києву та уникати ескалації у відносинах із Росією.

Україна стане частиною НАТО, проте поки що невідомо, коли саме. Про це в інтерв'ю El Pais заявив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане.

"Ми не можемо сказати, коли саме, але колись суверенна Україна стане частиною і НАТО, і ЄС. Ця війна, ймовірно, триватиме ще деякий час. Тому НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні та уникати ескалації у відносинах із Росією", - сказав Джоане.

Він також прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військових в Україну.

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"Ми повністю поважаємо право наших союзників висувати нові ідеї. Але у нас в НАТО немає намірів чи планів розміщення військ в Україні. Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах з Росією. Це особливо важливо після того, як Україна розпочала переговори про вступ до ЄС та наближення до НАТО", - підкреслив Джоане.

Вступ України в НАТО - останні новини

Україна затвердила план реалізації програми співробітництва з НАТО. Він передбачає більше 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року.

Документ розроблений на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Ключовим пріоритетом є реформування сектору безпеки та оборони України.

Також УНІАН повідомляв, що в Кремлі заговорили про наслідки ймовірного введення в Україну військ НАТО. Прес-секретар президета РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав такі ініціативи небезпечними.

За його словами, у такому разі будуть "непоправні наслідки".

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