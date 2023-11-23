Глава МЗС Австрії підкреслив, що ЄС не має дивитися на Україну "в рожевих окулярах" під час переговорів про вступ.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні віддавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи починати переговори про вступ наступного місяця.

Як заявив Шалленберг Financial Times, важливо закріпити Україну та Боснію та Герцеговину в орбіті ЄС, щоб протистояти російському впливу. Зміцнення стабільності в обох регіонах — Східній і Південно-Східній Європі є однаково важливим.

Раніше цього місяця Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори з Україною та Молдовою, але заявила, що переговори з Боснією слід починати лише "якщо буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства".

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Шалленберг сказав, що це буде "геостратегічна катастрофа", якщо комісія буде дивитися на західні Балкани "зі збільшувальним склом і в рожевих окулярах на Україну".

"Ви не можете мати певні групи на швидкісній смузі, інші - на смузі обслуговування", - зазначив він.

На запитання, чи розглядає Австрія можливість накласти вето на початок переговорів про вступ з Україною, якщо Боснії також не буде дано зелене світло для переговорів, Шалленберг сказав, що дискусії "вже йдуть у правильному напрямку".

"Будуть дуже гарячі дебати, і ми хочемо, щоб сигнали були рівними в обох напрямках з геостратегічних причин", - сказав він.

Крім того, Шалленберг зазначив, що стоїть на стороні поступового розширення ЄС, за якого країни-кандидати інтегруються в галузеві програми та політику перед повним членством.

За його словами, якщо зберегти старий підхід до членства в ЄС, то "Україна, ймовірно, ніколи не стане його частиною".

Позиція Шалленберга щодо України

Австрійський міністр відомий своєю проросійською позицією і різкими заявами щодо України. Зокрема, він заявляв, що РФ завжди буде важливою для європейських країн, і це маячня, якщо хтось думає інакше.

Крім того, він заявляв, що Україні не варто пропонувати членство в Євросоюзі. Він пояснив свою думку тим, що є балканські держави, які проходили набагато довший шлях до кандидатства.

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