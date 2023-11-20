Мішенню своїх зусиль росіяни обрали Боснію та Герцеговину, що є конфедерацією трьох автономних квазі-держав.

Північноатлантичний альянс стурбований "зловмисним іноземним втручанням" з боку Росії у нестабільний балканський регіон, який пройшов через руйнівну війну в 1990-х роках. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Боснії та Герцеговини, пише Apnews.

"Союзники рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. Ми стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою, а також зловмисним іноземним втручанням, включаючи Росію", – заявив генсек.

Зазначається, що існують поширені побоювання, що Росія намагається дестабілізувати Боснію та решту регіону і таким чином відвернути принаймні частину уваги світу від своєї агресії проти України.

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Зокрема Москва відкрито підтримує сепаратистського, проросійського президента боснійських сербів Мілорада Додіка, який неодноразово закликав до розпаду країни та приєднання контрольованої сербами половини Боснії до сусідньої Сербії.

"Це загрожує підірвати стабільність і перешкоджає реформам. Усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності, розбудовою національних інституцій і досягненням примирення. Це вкрай важливо для стабільності та безпеки країни. Ваша безпека має значення для регіону Західних Балкан і для Європи", – сказав Столтенберг.

Росія і Боснія

Як писав УНІАН, в березні 2022 року, коли російські війська ще намагалися штурмувати Київ, російський посол в Боснії погрожував цій країні "українським сценарієм", якщо вона спробує вступити в НАТО. Рік потому Росія продовжувала свої погрози, але вже більш завуальовано без натяків на провальну для Москви війну в Україні.

Одночасно з цим дружня до Росії Сербія постійно створює військову напругу на кордоні із сусідньою напіввизнаною державою Косово. Косовська влада заявила, що країні загрожує вторгнення того ж типу, яке Росія здійснила в Україну.

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