Путін відправив на вірну смерть сотні тисяч російських військових, зазначив канцлер.

У повномасштабній війні проти України Росія втратила пораненими і вбитими 350 тисяч солдатів. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише DW.

Зазначається, що такі слова канцлера прозвучали під час громадянського діалогу в німецькому Саарбрюкені. Він наголосив, що заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Володимир Путін не лише вбиває безліч мирних жителів України, а й відправляє на вірну смерть сотні тисяч російських військових.

"За нашими даними – хоча точні цифри невідомі – 350 000 російських солдатів або загинули, або дістали важкы поранення. І щодня це число зростає на тисячу і більше", – сказав Шольц.

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Втрати Росії в Україні

За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 24 липня 2024 року, Росія втратила в Україні 570 120 солдатів. Із них 1140 – за минулу добу.

Величезних втрат РФ зазнає не тільки в живій силі, а й у техніці. Наприклад, танків у російської армії менше на 8 302 одиниці. Крім того, окупанти втратили понад 16 тисяч броньованих машин, 363 літаки і 326 вертольотів.

Також українські захисники знищили 29 кораблів і катерів загарбників, перетворили на металобрухт понад 15 тисяч одиниць артилерії та 1125 РСЗВ.

Щодо безпілотників, то їх за час повномасштабної війни РФ проти України було знищено вже 12 544 одиниці.

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