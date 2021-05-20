Американський президент показав, що ставиться до російської "труби" в обхід України краще, ніж до газопроводу, який повинен був принести користь США.

Президент Джо Байден жорстко говорив про Володимира Путіна. Але його політична реакція була неоднозначною. Цього тижня рішення щодо санкцій проти газопроводу "Північного потоку-2" дає ще більше причин для занепокоєння.

Про це в редакційній статті пише Wall Street Journal. У вівторок Держдепартамент прислав Конгресу звіт про те, хто опинитися під санкціями через участь в будівництві ГТС в обхід України. Ентоні Блінкен під час призначення його на посаду Держсекретаря запевнив, що готовий "зробити все, що тільки можливо", щоб зупинити "Північний потік-2". Виявилося, що це не зовсім правда.

Читайте також"Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2"Адміністрація Байдена взяла на приціл російські кораблі, які прокладають газопровід. Але компанія, яка керує "Північним потоком-2", а також її генеральний директор, уникнуть санкцій. Держдепартамент визнає, що компанія Nord Stream 2 AG і її лідер - колишній агент "Штазі" - заслужили на санкції. Однак, Вашингтон відмовляється карати друга Володимира Путіна "в ім'я національних інтересів США".

"За такі кроки ЗМІ стверджували, що Дональд Трамп може бути російським агентом", - пише видання.

Рішення засноване на твердженні, що Байден не хоче руйнувати відносини з урядом Німеччини, який вперто підтримує "Північний потік-2". Але це перекручування. У США проти газопроводу виступають обидві партії. А в квітні Європарламент закликав зупинити проект. Тож саме Німеччина повинна боятися зіпсувати відносини з Вашингтоном й усією Європою.

Читайте такожSüddeutsche: Байден попросить високу ціну за "Північний потік-2"Газопровід дасть дешеву енергію, але поглибить європейську залежність від газу Росії. Це геополітична недбалість, враховуючи загрозу, яка надходить від реваншистської зовнішньої політики Москви. Також "Північний потік-2" винагороджує Путіна, який продовжує переслідувати дисидентів, ув'язнив Олексія Навального й загрожує суверенітету сусідніх країн. Саме тому такі країни, як Польща, готові платити більше, щоб тільки не користуватись російським газом. Хоча вони й значно бідніші, ніж Німеччина.

Одним з перших офіційних розпоряджень Байдена було закрити газопровід Keystone XL між Канадою і США, який повинен був покращити американську енергетичну безпеку. Тож виходить, що він ставиться до "труби", яка посилить російський вплив і принесе доходи Кремлю краще, ніж до проекту, який піде на користь Америці.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи щодо прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Дозвіл на прокладку опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальше прокладання газопроводу.

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку-2" до адміністративного суду Гамбурга.

17 травня 2021 року Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах.

18 травня 2021 року німецькі екологи заявили, що мають намір через суд зупинити будівництво "Північного потоку-2".

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Переклад: Лесь Димань