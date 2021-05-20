Президент Джо Байден жорстко говорив про Володимира Путіна. Але його політична реакція була неоднозначною. Цього тижня рішення щодо санкцій проти газопроводу "Північного потоку-2" дає ще більше причин для занепокоєння.
Про це в редакційній статті пише Wall Street Journal. У вівторок Держдепартамент прислав Конгресу звіт про те, хто опинитися під санкціями через участь в будівництві ГТС в обхід України. Ентоні Блінкен під час призначення його на посаду Держсекретаря запевнив, що готовий "зробити все, що тільки можливо", щоб зупинити "Північний потік-2". Виявилося, що це не зовсім правда.
Читайте також"Подарунок Путіну": у Сенаті США розкритикували рішення щодо санкцій проти "Північного потоку-2"Адміністрація Байдена взяла на приціл російські кораблі, які прокладають газопровід. Але компанія, яка керує "Північним потоком-2", а також її генеральний директор, уникнуть санкцій. Держдепартамент визнає, що компанія Nord Stream 2 AG і її лідер - колишній агент "Штазі" - заслужили на санкції. Однак, Вашингтон відмовляється карати друга Володимира Путіна "в ім'я національних інтересів США".
"За такі кроки ЗМІ стверджували, що Дональд Трамп може бути російським агентом", - пише видання.
Рішення засноване на твердженні, що Байден не хоче руйнувати відносини з урядом Німеччини, який вперто підтримує "Північний потік-2". Але це перекручування. У США проти газопроводу виступають обидві партії. А в квітні Європарламент закликав зупинити проект. Тож саме Німеччина повинна боятися зіпсувати відносини з Вашингтоном й усією Європою.
Читайте такожSüddeutsche: Байден попросить високу ціну за "Північний потік-2"Газопровід дасть дешеву енергію, але поглибить європейську залежність від газу Росії. Це геополітична недбалість, враховуючи загрозу, яка надходить від реваншистської зовнішньої політики Москви. Також "Північний потік-2" винагороджує Путіна, який продовжує переслідувати дисидентів, ув'язнив Олексія Навального й загрожує суверенітету сусідніх країн. Саме тому такі країни, як Польща, готові платити більше, щоб тільки не користуватись російським газом. Хоча вони й значно бідніші, ніж Німеччина.
Одним з перших офіційних розпоряджень Байдена було закрити газопровід Keystone XL між Канадою і США, який повинен був покращити американську енергетичну безпеку. Тож виходить, що він ставиться до "труби", яка посилить російський вплив і принесе доходи Кремлю краще, ніж до проекту, який піде на користь Америці.
Історія газопроводу
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".
- Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
- США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
- 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
- 14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.
- 19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи щодо прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.
- Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.
- 20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
- Дозвіл на прокладку опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальше прокладання газопроводу.
- Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку-2" до адміністративного суду Гамбурга.
- 17 травня 2021 року Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах.
- 18 травня 2021 року німецькі екологи заявили, що мають намір через суд зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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