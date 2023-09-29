Грегорі Вівер зазначив, що Путін продемонстрував високу схильність до ризику.

Країни Північноатлантичного Альянсу повинні готуватися до можливого застосування тактичної ядерної зброї. Ядерний конфлікт може статися, коли США відволічуться на Китай.

"Мляві дії російських військ в перші дні війни в Україні ризикують переконати деяких в НАТО, що майбутню російську загрозу Альянсу можна стримати, перш за все, за рахунок переваги НАТО в звичайних озброєннях і посилення стримування застосування Росією ядерної зброї в майбутньому конфлікті. Це небезпечна помилка", - написав колишній високопоставлений чиновник Пентагону Грегорі Вівер у своїй статті.

За його словами, рішення президента РФ Володимира Путіна про вторгнення продемонструвало як високу схильність до ризику, так і глибокі прорахунки в плануванні процесу.

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"Таке поєднання ризику і прорахунків викликає крайню тривогу, особливо в поєднанні з неодноразовими погрозами ядерної ескалації з боку Росії... Керівництво НАТО має зрозуміти, що дії російських сил в Україні, ймовірно, призведуть до збільшення залежності Росії від ядерної зброї. У гіпотетичній майбутній війні з НАТО Росія, швидше за все, відчує необхідність застосувати ядерну зброю на більш ранньому етапі конфлікту або для досягнення перемоги, або для запобігання поразки. Це означає, що стримування обмеженої ядерної ескалації з боку Росії стане навіть більш важливим, ніж стримування російської агресії із застосуванням звичайних озброєнь", - зазначено в статті.

Екс-чиновник Пентагону вважає, що ядерний конфлікт може статися в момент, коли США відвернуться на війну з Китаєм за Тайвань, і американські сили будуть розділені між двома театрами військових дій, тому стримування застосування Росією ядерної зброї проти НАТО залишиться невідкладним завданням навіть після закінчення війни в Україні.

Загроза ядерної війни - останні новини

Експерти вважають, що ризик ядерної війни залишається - це може бути як обмежений ядерний конфлікт, так і тотальна ядерна війна. У зв'язку з цим розгладають три сценарії того, якою буде ядерна війна з РФ.

Президент Володимир Зеленський виступаючи з трибуни ООН заявив, що Москву необхідно роззброїти, тому що терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

У свою чергу генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав країни працювати разом, щоб раз і назавжди стерти "пристрої руйнування" - ядерна зброя - з підручників історії.

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