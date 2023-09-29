Країни Північноатлантичного Альянсу повинні готуватися до можливого застосування тактичної ядерної зброї. Ядерний конфлікт може статися, коли США відволічуться на Китай.
"Мляві дії російських військ в перші дні війни в Україні ризикують переконати деяких в НАТО, що майбутню російську загрозу Альянсу можна стримати, перш за все, за рахунок переваги НАТО в звичайних озброєннях і посилення стримування застосування Росією ядерної зброї в майбутньому конфлікті. Це небезпечна помилка", - написав колишній високопоставлений чиновник Пентагону Грегорі Вівер у своїй статті.
За його словами, рішення президента РФ Володимира Путіна про вторгнення продемонструвало як високу схильність до ризику, так і глибокі прорахунки в плануванні процесу.
"Таке поєднання ризику і прорахунків викликає крайню тривогу, особливо в поєднанні з неодноразовими погрозами ядерної ескалації з боку Росії... Керівництво НАТО має зрозуміти, що дії російських сил в Україні, ймовірно, призведуть до збільшення залежності Росії від ядерної зброї. У гіпотетичній майбутній війні з НАТО Росія, швидше за все, відчує необхідність застосувати ядерну зброю на більш ранньому етапі конфлікту або для досягнення перемоги, або для запобігання поразки. Це означає, що стримування обмеженої ядерної ескалації з боку Росії стане навіть більш важливим, ніж стримування російської агресії із застосуванням звичайних озброєнь", - зазначено в статті.
Екс-чиновник Пентагону вважає, що ядерний конфлікт може статися в момент, коли США відвернуться на війну з Китаєм за Тайвань, і американські сили будуть розділені між двома театрами військових дій, тому стримування застосування Росією ядерної зброї проти НАТО залишиться невідкладним завданням навіть після закінчення війни в Україні.
Загроза ядерної війни - останні новини
Експерти вважають, що ризик ядерної війни залишається - це може бути як обмежений ядерний конфлікт, так і тотальна ядерна війна. У зв'язку з цим розгладають три сценарії того, якою буде ядерна війна з РФ.
Президент Володимир Зеленський виступаючи з трибуни ООН заявив, що Москву необхідно роззброїти, тому що терористи не мають права володіти ядерною зброєю.
У свою чергу генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав країни працювати разом, щоб раз і назавжди стерти "пристрої руйнування" - ядерна зброя - з підручників історії.