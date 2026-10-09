НАТО проведе масштабні ядерні навчання на тлі загострення відносин із РФ, – Politico

Навчання відбудуться з 13 по 23 жовтня в Італії.

У жовтні в Італії відбудуться масштабні ядерні навчання країн НАТО, це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Альянсом і Росією. У зв’язку з цим НАТО зараз намагається запевнити Росію в тому, що ці навчання не становлять загрози, пише Politico.

У щорічних навчаннях Steadfast Noon, які відбудуться з 13 по 23 жовтня, візьмуть участь 17 країн-союзниць.

Полковник армії США Девід Булл, відповідальний за ядерні операції НАТО, заявив, що масштаб участі в навчаннях "порівнянний" з показниками минулих років, а сама програма охоплює все: від "навчальної тривоги" до "реальних польотів", – однак "бойова ядерна зброя не використовується".

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У навчаннях також будуть задіяні літаки подвійного призначення та наземний персонал, який забезпечить їх проведення та відпрацює завдання з завантаження, заправки та технічного обслуговування авіатехніки, додав високопоставлений представник військового командування НАТО.

"Ми проводимо ці навчання щороку, і... це також чіткий сигнал таким країнам, як Росія: приводів для занепокоєння немає, – заявила Нассіма Барроуз, директор НАТО з питань ядерної політики. – Це передбачуваний процес, і немає жодних підстав для неправильної оцінки ситуації".

Вона підкреслила, що мета навчань – підготовка сил союзників для забезпечення безпеки ядерного потенціалу.

Як нагадує видання, після попередніх навчань НАТО Москва надіслала альянсу лист із погрозами завдати ударів по території союзників та згадкою про можливість застосування ядерного арсеналу. Зараз напруженість у відносинах посилюється на тлі звинувачень з боку європейських країн на адресу Росії у причетності до диверсій та частіших гібридних атак по всьому континенту.

"Ми дійсно прагнемо зберегти спокій. Російські офіційні особи продовжують нагнітати напруженість, а ми й надалі намагатимемося розрядити ситуацію", – зазначив у коментарі виданню представник НАТО.

Ядерне протистояння РФ і НАТО

Раніше Франція вперше здійснила запуск новітньої міжконтинентальної балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна. Дальність ракети становить до 10 тисяч кілометрів. Така дальність дозволяє їй досягати Москви.

Тим часом, за даними ЗМІ, Кремль відновлює таємничий ядерний об’єкт на Уралі, над яким Москва працювала в період "холодної війни". Йдеться про великий підземний командний центр, здатний витримати будь-яку атаку. Йдеться про стратегію "судного дня", покликану гарантувати взаємне гарантоване знищення у разі, якщо Росія зазнає ядерного удару.

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