Експерт називає це відвертою спробою ядерного примусу.

Російські військові навчання з тактичною ядерною зброєю є чітким нагадуванням про те, що Москва може застосувати ядерну зброю в Україні.

Таку думку висловив міжнародний кореспондент The New York Times Пол Зонне. На оприлюдненому Міністерством оборони РФ відео можна побачити мобільні ракетні комплекси "Іскандер", надзвуковий стратегічний бомбардувальник та штурмовик. Водночас боєголовки ракет спеціально розмили.

В Росії кажуть, що навчання є відповіддю на "провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб" на їхню адресу. "Ці навчання стали найчіткішим попередженням з боку Росії про те, що вона може застосувати ядерну зброю в ході війни проти України", - пише Зонне.

Експерт з питань ядерного нерозповсюдження з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс назвав це відвертою спробою ядерного примусу. "Вони навіть розмили боєголовку на балістичних ракетах "Іскандер", що здається непотрібним, але театральним", - додав він.

Про проведення цих навчань оголосили після заяв президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправки військ в Україну, а також після дозволу бити по Росії британською зброює. Крім того, зараз активно обговорюється, чи повинні західні країни більш рішуче втручатися у війну.

Росія почала військові навчання з ядерною зброєю

Як повідомляв УНІАН, 6 травня російське Міноборони оголосило про доручення Путіна провести навчання нестратегічних ядерних сил Росії.

Вчора окупанти оголосили про проведення першого етапу навчань у Південному військовому окрузі. Планується практичне відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

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