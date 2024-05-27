Він знову заговорив про радіоактивний попіл.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Польщі ядерним ударом у разі світової війни.

Так він прокоментував слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що США пообіцяли Москві знищити всі її війська на території України, якщо вона застосує ядерну зброю. Колишній президент РФ назвав його "польським аналогом" держсекретаря Ентоні Блінкена.

Медведєв заявив, що Вашингтон не робив таких заяв, оскільки американці більш обережні, а удар США по російських цілях означав би початок світової війни.

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"І по-третє, враховуючи, що ще один поляк, Дуда, нещодавно оголосив про бажання розмістити тактичну ядерну зброю в Польщі, Варшава не залишиться осторонь і напевно отримає свою частку радіоактивного попелу. Це те, чого ви дійсно хочете?" - написав він у мікроблозі X.

Ядерні погрози РФ: що відомо

Москва систематично погрожує застосувати ядерну зброю, утримуючи Захід від постачання Україні деяких видів озброєння. Попри те, що частину російських "червоних ліній" уже перейшли, деякі лідери побоюються ескалації та ядерної війни.

На початку повномасштабної війни Медведєв пообіцяв влаштувати "Судний день", якщо Україна атакує окупований Крим. Удари по об'єктах РФ на півострові наносяться систематично, проте "Судний день" так і не настав.

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