Залучення цього угруповання означає, що у РФ закінчуються підготовлені ресурси.

Росія стягує свої війська і військову техніку з Сирії для відправки на війну. Це створює небезпечну ситуацію для України.

Про це військовий експерт Петро Черник розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це означає, що у РФ закінчуються підготовлені ресурси, але ворог не збирається відступати.

"Це небезпечна ситуація. Війська в Сирії були найбільш боєздатними на той момент, коли вони туди заходили. Це був далекий 2015 рік. Це було досить потужне угруповання. Це і хороша, і погана новина одночасно. Хороша новина - дійсно закінчуються підготовлені ресурси. Це не може нас не радувати. Погана новина - противник не збирається відступати як мінімум від тих окупованих територій, які є за фактом у нього сьогодні", - пояснив Черник.

Як раніше повідомляв УНІАН, у пошуках зброї для ведення кривавої війни проти України Росія може завозити її на комерційних судах з Сирії - оскільки кораблі не кваліфікуються як військові, Туреччина пропускає їх через Босфор.

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