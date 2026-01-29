Відмова США від підтримки України не стане критичним ударом, є альтернативи, - FT

Європа може замінити розвіддані від США для України за кілька місяців.

Збереження підтримки США в Україні було одним із головних пріоритетів європейських лідерів з моменту повернення Трампа до влади рік тому. Як пише Financial Times, якщо США відмовляться від підтримки Києва, це стане важким ударом по виснаженій українській армії, і європейські чиновники кажуть, що це тільки підштовхне Путіна до досягнення його максималістської мети – підкорення України.

Однак наслідки відмови США від підтримки не будуть настільки критичними, як здавалося рік тому, коли адміністрація Трампа ненадовго призупинила обмін розвідувальною інформацією і поставки зброї, зазначає видання.

"Інші союзники підключилися, використовуючи власні ресурси, заявляють українські та європейські офіційні особи. Макрон заявив цього місяця, що Франція тепер надає Україні дві третини розвідувальної інформації. За словами західного чиновника, залежність України від американської розвідки може бути значно знижена протягом декількох місяців", – йдеться в статті.

Хоча Україна, як і раніше, гостро потребує зброї з американських запасів, особливо для протиповітряної оборони. Однак перехід до війни з використанням безпілотників і швидке розширення власного виробництва озброєнь, яке тепер становить 60 відсотків її потреб, зменшили її залежність.

Навіть в області протиповітряної оборони є альтернативи, зазначає FT. Так, цього року Україна повинна отримати першу з декількох нових франко-італійських систем дальньої дії SAMP/T NG, які, за твердженням Франції, перевершують за своїми характеристиками Patriot, хоча вони ще не пройшли бойові випробування.

Трамп може відмовитися від гарантій безпеки

Як пише Foreign Affairs, Україна та її партнери потребують конкретного плану для нарощування та підтримки військової могутності держави, незалежно від того, чи вдасться досягти перемир'я. Європа повинна бути готова до того, що США можуть обнулити надані гарантії.

Однак основою для довгострокового стримування повинні бути власні бойові можливості України та її технологічні досягнення в галузі оборони.

