Україна завтра буде мертва, якщо Захід перестане її підтримувати, - Пісторіус

За словами міністра оборони Німеччини, для Європи припинення підтримки України обійдеться значно дорожче, ніж її продовження.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україні життєво необхідна підтримка Заходу. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Kameramann Bayern.

За словами Пісторіуса, якщо припинити підтримку України, це матиме два наслідки.

"По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка зараз", - підкреслив міністр оборони Німеччини.

Пісторіус додав, що Німеччина є найбільшою економікою Європи і третьою за величиною в світі. За його словами, німці повинні відповідати цій ролі.

Також Пісторіус зазначив, що в Європі існує військова загроза, оскільки поруч триває повномасштабна війна в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін "завжди давав зрозуміти, що його турбує не тільки Україна".

Відмова США від підтримки України не стане критичним ударом

Раніше Financial Times писало, що підтримка США є важливою для України. Проте, у виданні вважають, що її припинення не стане критичним ударом для Києва.

Українські та європейські чиновники розповіли журналістам, що країни Європи почали використовувати більше власних ресурсів, щоб підтримати Україну.

Україна, як і раніше, гостро потребує зброї з американських запасів, особливо для протиповітряної оборони. Однак перехід до війни з використанням безпілотників і швидке розширення власного виробництва озброєнь, яке тепер становить 60 відсотків її потреб, зменшили її залежність.

