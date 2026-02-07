США пропонують Росії та Україні завершити війну до літа, - Зеленський

Військові в Абу-Дабі обговорили технічні аспекти моніторингу припинення вогню Україною, Росією і з боку США в разі політичного рішення припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну. Імовірно, що слід очікувати тиску від американців щодо таких часових рамок припинення активних бойових дій. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Зокрема, Зеленський розповів про результати тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, яка відбулася 4-5 лютого.

Наступні переговори продовжаться в США

Як повідомив президент, вже через тиждень можуть відбутися знову тристоронні переговори.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам - України і Росії - зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь", - повідомив Зеленський.

Домовленості щодо звільнення українських військовополонених

Глава держави зазначив, що питання повернення українських захисників на батьківщину опрацьовується.

"Обміни продовжаться, команди будуть працювати над цим", - підкреслив Зеленський.

США виступають з новою пропозицією щодо енергетичного перемир'я

Як повідомив Зеленський, РФ поки не дала згоду на таке перемир'я.

"Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні. Вони зазвичай їдуть в Росію, а потім передають відповідь", - повідомив президент.

Про що говорили українські і російські військові

"Військові провели розмову і розуміють, яким чином - в разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни - буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню Україною, Росією і моніторинг з боку США. Тобто США підтверджують свою участь. Тут щодо Європи - це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Я просто кажу, про що говорили і про що не говорили на цій зустрічі в Абу-Дабі", - відзначив Зеленський.

Питання щодо Донбасу залишається невирішеним

Як наголосив Зеленський, складні питання залишились складними.

"Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. "Стоїмо, де стоїмо" - це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", - зазначив президент.

При цьому, за словами Зеленського, американська сторона знову порушувала питання щодо вільної економічної зони. Відповідно, сторони обговорювали питання вільної економічної зони.

"Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція - "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - пояснив глава держави.

Про червоні лінії України

"У звʼязку з ймовірними ризиками, українська делегація повідомила позицію президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України. Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", - наголосив Зеленський.

Майбутнє щодо контролю над ЗАЕС невирішене

"Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території", - додав президент.

Про терміни завершення війни

Як повідомив Зеленський, США озвучили пропозицію щодо термінів припинення бойових дій.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком. Чому саме до цього літа? Розуміємо, що їхні внутрішні питання в Америці мають вплив і напевно стануть ще більш актуальними для них", - підкреслив глава держави.

Мирні переговори - останні новини

За даними видання Тhe New York Times, другий раунд переговорів в Абу-Дабі завершився без відчутних проривів.

Головним результатом перемовин в ОАЕ стало успішне звільнення 157 українських воїнів з полону Росії.

На думку директора платформи New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, ініціатор війни Володимир Путін постійно просить США про опереносення термінів підписання мирної угоди, оскільки Україна відмовляється віддати ту частину Донеччини, яку Росія не може захопити силою.

За спостереженнями експерта, якщо до 31 травня не буде ніякого мирного договору, то тоді президент США вийде з цих переговорів.

