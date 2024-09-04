'Якби я був генералом': Джонсон заявив пранкерам, що очолив би Іноземний легіон в Україні

Росіяни видавали себе за видатного французького економіста.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з російськими пранкерами Володимиром Кузнєцовим ("Вован") та Олексієм Столяровим ("Лексус") закликав допомогти Україні знести Кримський міст, а також заявив, що нібито готовий очолити Іноземний легіон в Україні.

Як повідомляє Rzeczpospolita, пранкери зателефонували Джонсону від імені відомого французького економіста та політика Жака Атталі. Очевидно, політик не запідозрив, що з ним розмовляють російські пранкери.

"Нам слід передати їм (ЗСУ - УНІАН) ракети ATACMS. Ми маємо допомогти їм знести Керченський міст, ми маємо дати українцям засоби , щоб поставити Крим під загрозу", - заявив Джонсон. Відео дня

Крім того, британський прем'єр наголосив, що Україні потрібна масова мобілізація.

"Українська армія, ветерани, яких я бачив, - це люди досить солідні в роках, зрілі хлопці, і вони ще не призвали багатьох своїх молодих людей", - зазначив Джонсон.

Пранкери також вивели Джонсона на несподівані заяви. Зокрема, він заявив, що міг би стати військовим командиром, якби мав генеральське званя.

"Я настільки завзятий прихильник України, наскільки ви можете собі уявити. І мені часто хотілося б бути обдарованим у військовій справі, щоб я міг піти та очолити Іноземний легіон в Україні, якби я був генералом", - заявив Джонсон.

Хто такі Вован і Лексус

Вован і Лексус заперечують, що діють від імені Кремля, але незмінно отримують позитивне висвітлення в російських державних ЗМІ.

Три роки тому Вован і Лексус дзвонили Макрону, видаючи себе за президента України. Вони також розіграли британського співака Елтона Джона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Також вони розіграли екс-канцлерку Німеччини Ангелу Меркель від імені п'ятого президента України Петра Порошенка.

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