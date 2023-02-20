Представники колишньої канцлерки підтвердили, що ця розмова дійсно була.

Російські пранкери Вован і Лексус розіграли екс-канцлерку Німеччини Ангелу Меркель від імені п'ятого президента України Петра Порошенка. Представники політикині підтвердили, що ця розмова була.

На Rutube-каналі пранкерів з'явилися фрагменти розмови нібито Порошенка та Меркель. Як повідомляють російські ЗМІ, під час розмови екс-канцлерка зазначила, що рада чути колишнього лідера України, але попросила залишити цю розмову у таємниці.

За її словами, Захід не змінював позицію щодо України. Наразі лідери США, Німеччини та Франції тісно працюють для допомоги Україні.

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Також Меркель зазначила під час розмови з пранкерами, що Мінські домовленості нібито були превентивним заходом для недопущення "гірших речей". Однак наприкінці розмови політикиня зрозуміла, щоїї розігрують, адже пранкери попросили її перейти на російську і запитали, яка у неї пенсія.

Як пише Der Spiegel, офіс Меркель у Берліні підтвердив, що ця розмова дійсно відбулася 12 лютого 2023 року.

"Телефонний дзвінок відбувся 12 січня 2023 року з німецько-українським перекладом, здійсненим мовною службою МЗС. Пані колишня канцлерка повідомила Міністерству закордонних справ про враження від цього дзвінка", - зазначив представник Меркель.

Хто такі Вован і Лексус

Вован і Лексус заперечують, що діють від імені Кремля, але незмінно отримують позитивне висвітлення в російських державних ЗМІ. Про їхній останній "жарт" також багато говорила російська преса.

Три роки тому Вован і Лексус дзвонили Макрону, видаючи себе за президента України.

Вони також розіграли британського співака Елтона Джона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона (а зовсім недавно - і міністра оборони Британії Бена Уоллеса, запитавши його, чи підтримує він ядерні амбіції України).

Згодом з'ясувалося, що з пранкерами говорив і президент Польщі Анджей Дуда. Вони видали себе за президента Франції Еммануеля Макрона.

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