Глава держави заявив, що Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни.

Президент України Володимир Зеленський вважає непростою, але здійсненною місією розблокування експорту українського зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Києві.

Зокрема, його запитали, чи існує реалістичний варіант розблокування українського експорту зерна.

"Реалізація цього проекту буде місією непростою, але точно можливою. У цьому зацікавлені ми як експортери. У цьому ми зацікавлені, щоб наші фермери продовжили працювати й для наступного року, для наступного врожаю. Для цього потрібно, щоб ми експортували все це зерно, ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що зараз 22 млн тонн українських зернових заблоковано.

"Ще ми очікуємо близько 60 млн тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація", - зазначив президент.

Одночасно він сказав, що Україна працює на дипломатичному рівні, щоб те зерно, яке Росія вкрала в окупованих українських портах і відправила кораблі з цим зерном в інші держави, - цивілізовані держави "не забували, що вони цивілізовані та не приймали це зерно".

Крім того, глава держави додав, що Україна співпрацює з організацією Об'єднаних націй, і зокрема, безпосередньо відбувається робота з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Дійсно ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною і з організацією Об'єднаних Націй. Наші представники відповідальні саме за безпеку виходу з наших портів зерна. Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, крім Росії, якій ми не довіряємо", - сказав президент.

Він зазначив, що потрібно забезпечити безпеку для тих кораблів, які будуть прибувати в Україну для завантаження харчової продукції. "Саме про це зараз ведеться мова в Туреччині", - сказав Зеленський.

За словами президента, зараз ООН займає лідерську позицію в цьому питанні. Зокрема, як підкреслив президент, схоже, що в ООН готові очолити процес.

"Українська держава не витрачає час і працює над різними шляхами, як залізничними, так і річковими шляхами, з експорту нашого зерна. І ми щодня збільшуємо цей експорт. Це не просто. Складні умови", - підкреслив Зеленський.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

Вас також можуть зацікавити новини: