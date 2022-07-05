Японський уряд розширив санкційний список фізичних та юридичних осіб.

Японія запровадила санкції проти російських та білоруських компаній, а також заборонила імпорт російського золота.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Японія ввела санкції проти компаній РФ та Білорусі, а також заборонила імпорт російського золота", - зазначив він.

За інформацією Єрмака, також японський уряд доповнив санкційний список фізичних та юридичних осіб, до якого включили: віце-прем'єра РФ Дмитра Григоренка, голову Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсара, віолончеліста та близького друга президента РФ Сергія Ролдугіна із дружиною, а також родичів олігарха Олексія Мордашова.

Також під санкції потрапили "глава" Херсонської ОДА Володимир Сальдо та його "заступник" Кирило Стремоусов і 45 російських військових.

Також Токіо запровадив заборону на експорт товарів для 65 організацій Росії та 25 компаній Білорусі.

Загалом у санкційний список потрапили 57 громадян РФ і шість компаній.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня стало відомо, що Україна отримає від Японії додаткову гуманітарну допомогу. Йдеться про $100 млн.

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