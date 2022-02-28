Глобальна антивоєнна коаліція в дії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Японія виділить $100 млн до вже схваленої підтримки України у $100 млн.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії Кішіду Фуміо. Подякував за потужну підтримку України в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це. Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії", - написав Зеленський.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії @kishida230. Подякував за потужну підтримку 🇺🇦 в протидії агресії. 🇯🇵 виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

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