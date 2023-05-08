У новий пакет антиросійських санкцій можуть додати і китайські компанії.

Керівництво ЄС розглядає питання запровадження санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні. Як пише Financial Times, це перша така ініціатива з боку Брюсселя за час повномасштабного вторгнення.

"Сім китайських компаній, обвинувачених у продажу обладнання, яке може бути використано в зброї, були включені в новий пакет санкцій, який буде обговорюватися державами-членами ЄС на цьому тижні", – пише видання.

Деякі з цих компаній раніше вже потрапили під американські санкції. Це дві компанії з материкового Китаю (3hc Semiconductors і King-Pai Technology) і дві компанії з Гонконгу (Sinno Electronics і Sigma Technology).

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Зокрема ЄС звинувачує компанію 3hc Semiconductors, що виробляє комп'ютерні чіпи, в "спробі обійти експортний контроль і придбанні або спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонної промислової бази Росії".

Компанія King-pai постачає в Росію мікроелектроніку, яка "має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет", за що раніше вона потрапила під санкції США.

Видання констатує, що досі Брюссель уникав сварок з Китаєм, посилаючись на відсутність доказів військової допомоги Москві з боку Пекіна. Однак тепер ЄС може викликати невдоволення Китаю, який раніше сподівався перетягнути європейців на свою сторону в глобальному протистоянні з США.

Крім цього, Брюссель пропонує ввести санкції щодо деяких іранських компаній, що займаються виробництвом і постачанням дронів в Росію. Єврокомісія також запропонувала розширити перелік заборонених до ввезення в Росію товарів.

Нарешті, розглядається можливість заборонити заходити в порти ЄС тим нафтовим танкерам, які без поважної причини відключають системи самоідентифікації в морі і тим самим приховують своє місцезнаходження. Раніше ЗМІ неодноразово писали, що так Росія обходить ембарго на поставки нафти в ЄС, роблячи вигляд, що її привозять з якогось іншого регіону.

"ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій в більш широкому сенсі. Проект включає заходи, які дозволили б ЄС обмежити продаж певних товарів третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їх поведінку", – пише FT.

Поставки китайської зброї в Росію - що відомо

З січня американські офіційні особи почали заявляти, що Китай розглядає можливість почати поставки зброї в Росію, щоб допомогти їй у захопленні України. Китай ці звинувачення заперечував і заявляв, що постачати зброю не має наміру жодної зі сторін.

В українській розвідці теж заявляють, що не бачать ознак прямого постачання китайської зброї в Росію. Однак картина дещо інша, якщо говорити про компоненти подвійного призначення. Китайські комплектуючі в російській зброї є.

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