У Європарламенті заявили, що всі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями.

Депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев звернувся до Європейської комісії з проханням дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із ЄС до Росії.

Про це пише Euractiv.

Це необхідно для запобігання екстрадиції до РФ росіянина Алексєя Алчина, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Він, ймовірно, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

"Усі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями, а будь-якому громадянину Росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, загрожують не лише тортури, приниження та нелюдське поводження, а й навіть загрожує дієвий, якщо не офіційно винесений, смертний вирок", — пояснив свою позицію Канев у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Він додав, що потрібно зупинити всі процедури екстрадиції росіян до РФ, а особливо - коли вони виступають проти путінського режиму. Наразі ініціатива перебуває на етапі збору підписів серед депутатів Європарламенту.

Росія вимагала екстрадиції Алчина через справу про податкове шахрайство. Чоловік та його дружина переконані, що російський запит політично мотивований.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ЄС обговорять скасування туристичних віз для громадян Росії наприкінці місяця.

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