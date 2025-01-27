Росія повинна платити за шкоду, яку вона спричиняє, зазначила високий представник ЄС Кая Каллас.

В Європейському Союзі погоджено рішення продовжити на пів року - до 31 липня 2025 року, економічні обмежувальні заходи проти Росії. Про це повідомила віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС Кая Каллас у мережі X.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно домовились знову подовжити санкції щодо Росії. Це й надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування її війни", - наголосила Каллас.

Верховний представник ЄС додала, що Росія повинна платити за шкоду, яку вона спричиняє.

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Як сказано у повідомленні Ради ЄС, економічні обмежувальні заходи проти Росії вирішено продовжити до 31 липня 2025 року.

"Доцільно зберігати чинними усі заходи ЄС доти, поки незаконні дії Росії продовжують порушувати заборону на застосування сили", - наголошується у повідомленні.

Ці економічні заходи вперше були запроваджені у 2014 році і значно розширені після лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, необґрунтовану і незаконну військову агресію Росії проти України.

Санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів, у тому числі обмежень на торгівлю, фінанси, енергетику, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Також санкції передбачають заборону на імпорт або перевезення сирої нафти морського походження і певних нафтопродуктів з Росії до Євросоюзу, відключення від SWIFT кількох російських банків, призупинення діяльності та ліцензії на мовлення в ЄС кількох кремлівських дезінформаційних ресурсів.

Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти ухиленню від санкцій.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних санкційних заходів з метою подальшого обмеження здатності Росії вести її незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України. Ці санкції спрямовані на тіньовий флот російського диктатор Володимира Путіна і послаблення російського військового і оборонного комплексу.

Водночас, в ЄС вже готують запровадження нового санкційного пакету. У ньому Європейська комісія має намір запропонувати заборону на імпорт російського первинного алюмінію.

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