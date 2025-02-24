Санкції спрямовані проти "військової машини Росії", повідомили у британському уряді.

У день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти РФ. Вони спрямовані "безпосередньо на тих, хто продовжує допомагати вторгненню", ідеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що санкції "спрямовані проти коштів, які надходять у військову скарбницю" РФ, проти "військової машини Росії, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона спирається".

Під британські санкції потрапили, зокрема, виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії, включаючи мікропроцесори, що використовуються в системах озброєння. Вони базуються в низці третіх країн, зокрема у Центральній Азії, Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї.

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Також санкції накладені на міністра оборони Північної Кореї Но Кванга Чола та інших північнокорейських генералів та високопосадовців, причетних до розгортання понад 11 тис. військових КНДР в Росії.

Окрім того, обмеження стосуються 13 російських компаній, включаючи ТОВ "Грант-Трейд", його власника Марата Мустафаєва та його сестри Дінари Мустафаєвої, які використовували компанію для передачі передових європейських технологій у Росію для підтримки війни.

Ідеться, що уперше санкції застосовані проти іноземних фінансових установ, "які підтримують російську військову машину". Це ПАТ "Керемет Банк" з Киргизстану.

Повідомляється, що нові санкції також стосуються ще 40 кораблів російського "тіньового флоту", які за останні шість місяців разом перевезли російської нафти та нафтопродуктів на суму понад 5 млрд доларів. Тож загальна кількість нафтових танкерів, на які Велика Британія наклала санкції, досягла 133 – найбільшого показника серед інших країн Європи, підкреслили в уряді.

Також санкції накладені на 14 "нових клептократів", зокрема на Романа Троценка - одного із найбагатших людей Росії, статки якого становлять 2,2 млрд фунтів.

"Сьогоднішнє рішення - найбільше за майже три роки - підкреслює прихильність Великої Британії до України", - наголосив міністр закордонних справ Девід Ламмі.

Він запевнив, що Велика Британія не буде "відвертатися від України в її боротьбі за нашу спільну безпеку".

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Австралія та Нова Зеландія запровадили проти Росії потужні санкції у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом у відповідь на напад РФ на Україну Австралія ввела понад 1 400 антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про санкції проти 52 російських громадян і фірм.

Також Рада Європейського Союзу схвалила масштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. Пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки та спрямований на подальше послаблення здатності російського режиму здійснювати його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.

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