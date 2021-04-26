Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca у першому кварталі 2021 року надала ЄС лише 30 мільйонів доз вакцини замість обіцяних 120 мільйонів.

Єврокомісія позивається до британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca через порушення останньою угоди про постачання вакцини від коронавірусу.

Читайте такожCOVID-катастрофа в Індії: Польща першою евакуювала з країни свого хворого дипломатаПро це сьогодні заявив речник ЄК Стефан Де Кеерсмакер, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, позов було подано 23 квітня.

Кеерсмакер зазначив, що компанія не виконала деякі пункти угоди, а також не розробила "надійної стратегії забезпечення вчасного постачання" вакцини.

"Ми хочемо домогтися швидкого постачання достатньої кількості доз..., які були нам обіцяні в угоді", - заявив Де Кеерсмакер.

Позов ЄС підтримують усі 27 країн-членів Євросоюзу, додав він.

Своєю чергою представники AstraZeneca наполягають, що компанія виконувала умови угоди, а також називають позов Єврокомісії необґрунтованим.

Через виробничі проблеми AstraZeneca у першому кварталі 2021 року надала ЄС лише 30 мільйонів доз вакцини замість обіцяних 120 мільйонів. У другому кварталі Єврокомісія очікує отримати від компанії лише 70 мільйонів доз замість обіцяних 180 мільйонів. При цьому, як повідомлялося, AstraZeneca не обмежувала постачання вакцини до Великої Британії.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР. При цьому влада Німеччини і Франції назвали такі дії необґрунтованими і закликала продовжити застосування препарату.

Пізніше в Європейському агентстві лікарських засобів повідомили, що ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Інна Андаліцька