Депутати пропонують розглянути відповідну резолюцію під час сесійного засідання Європарламенту 26 лютого.

Європейський Союз робить недостатньо для підтримки України і має збільшити свою фінансову, військову і гуманітарну допомогу Києву, щоб забезпечити поразку Росії у її війні проти України. Про це під час дебатів у Європарламенті заявили члени всіх впливових політичних груп, повідомляє DW.

Зазначається, що парламентарії запропонували виділяти чверть відсотка національного ВВП кожної країни-члена ЄС на військову допомогу Києву і укласти "план перемоги України".

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, у березні кількість боєприпасів 155-міліметрового калібру, переданих Україні, сягне 500 тисяч із обіцяного мільйону, втім, цієї допомоги недостатньо.

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"Ми повинні не лише пришвидшити доставку боєприпасів. Ми маємо дивитися у майбутнє і розглядати оборонні спроможності України як власні. ... Це допоможе не лише покривати оборонні потреби України, а й сприятиме спільному плануванню між нашими військовими", - зазначила фон дер Ляйєн.

Вона також підкреслила, що "Європа буде поруч з Україною протягом кожного дня цієї війни і кожного дня після неї".

Видання додає, що резолюція під назвою "Необхідність непохитної підтримки ЄС для України після двох років агресивної війни Росії проти України" буде винесена на голосування під час сесійного засідання Європарламенту 26 лютого.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Нещодавно європейські лідери відверто звернулися до колег по ЄС щодо озброєння України. У листі глави урядів Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів закликали союзників Києва знову взяти на себе зобов'язання щодо сталої довгострокової військової підтримки України як спільної європейської відповідальності.

Також УНІАН інформував, що ЄС може затримати постачання зброї Україні через позицію Німеччини.

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