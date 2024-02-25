За словами Буданова, ця інформація більш-менш підтверджена.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повіломляє, що критик Кремля Олексій Навальний помер природньою смертю від відриву тромба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Буданов повідомив журналістам. Зокрема, у нього запитали, чи відомо ГУР, як вбили Навального.

"Я вас можу розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо", - сказав Буданов.

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Він сказав, що ця інформація взята не з інтернету. За його словами, це природня смерть.

Смерть Олексія Навального - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого 2024 року стало відомо, що російський опозиціонер та політв'язень Кремля Олексій Навальний помер у колонії Ямало-Ненецького округу РФ.

Західні політики одразу заявили, що Навального було вбито режимом президента РФ Володимира Путіна.

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