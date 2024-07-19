"Норнікель" веде переговори про будівництво заводу з виробництва нікелевого матеріалу з російських напівфабрикатів.

Російський металургійний гігант "Норнікель" веде переговори з кількома китайськими компаніями-виробниками акумуляторів про будівництво заводу. Хоче налагодити спільне виробництво нікелевого матеріалу з російських напівфабрикатів, пише Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

Зазначається, що "Норнікель" звернувся до CNGR Advanced Material і Brunp Recycling, дочірньої компанії китайського акумуляторного гіганта CATL. Металургійний гігант намагається перенести значні обсяги виробництва з Росії до Китаю як великого споживача, намагаючись обійти західні санкції.

Якщо проект буде реалізовано, він стане третьою такою великою ініціативою "Норнікеля" цього року. Він веде переговори про перенесення виплавки міді до Китаю. Компанія також планує побудувати завод з переробки металів платинової групи в Бахрейні.

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За словами одного з джерел, як основне місце розташування розглядається провінція Хунань на півдні Китаю, де базується багато китайських компаній, що займаються виробництвом акумуляторів. Однак остаточного рішення ще не прийнято.

За словами іншого джерела агентства, завод вироблятиме сульфат нікелю, форму нікелю, що використовується для виготовлення акумуляторів для електромобілів, з російського напівфабрикату – нікелевого файнштейну.

"Норнікель" готовий поставляти на майбутній завод 50 000 метричних тонн нікелю на рік, що становить близько чверті його поточного річного виробництва. У 2023 році компанія виробила 209 000 тонн нікелю, що становить 6% світового виробництва.

Норнікель і CNGR відмовилися від коментарів. Brunp не відповів на запит Reuters про коментарі. Менеджер з міжнародних зв'язків CATL Фред Чжан заявив, що між "Норнікелем" і CATL або з будь-якою з інших дочірніх компаній не ведеться "жодних переговорів щодо нікелевого заводу".

У березні "Норнікель" заявив, що шукатиме шляхи інтеграції свого нікелю у світовий сектор акумуляторів, оскільки він перерозподіляє продажі, щоб пом'якшити вплив санкцій на бізнес. На той момент компанія не розголошувала подальших деталей.

Вплив санкцій на російський бізнес

Раніше УНАН писав, що "Норнікель", у якого виникли проблеми з імпортом обладнання через санкції, закриє свій арктичний мідний завод. Водночас компанія планує побудувати завод у Китаї.

До того ж "Норнікель", який відкрив офіс в Дубаї, став найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією агресора, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після вторгнення в Україну.

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