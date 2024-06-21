Зазначається, що якщо британська ініціатива покаже хороший результат, то це буде перемога G7.

Танкер Robon уже понад тиждень простоює в Балтійському морі після того, як уряд Великої Британії наклав на нього санкції. Судно входить до складу так званого тіньового флоту, який перевозить російську нафту.

Видання Bloomberg пише, що його доля, як і доля трьох інших суден, що потрапили під санкції Лондона.

Тіньовий флот Москви дозволяє російським компаніям встановлювати ціни вищі, ніж "стеля", встановлена Заходом. Велика Британія перша зробила кроки до боротьби з окремими танкерами тіньового флоту РФ. Передбачається, що ЄС незабаром зробить свої власні кроки.

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У грудні Міжнародна морська організація ухвалила резолюцію A.1192(33), що закликає всі держави-члени та зацікавлені сторони сприяти "запобіганню незаконним операціям у морському секторі з боку "тіньового флоту".

Якщо Велика Британія доведе, що такі кроки можуть призвести до збоїв, це викличе серйозну стурбованість Росії та її покупців нафти. Якщо ці заходи виявляться руйнівними, вони відкриють новий фронт для атаки на доступ Кремля до нафтодоларів.

Якщо тіньовий флот стане непрацездатним, то, можливо, це призведе до повернення до західних постачальників послуг, які тепер більш зацікавлені в тому, щоб вантажі відповідали граничним цінам. Це була б перемога "Великої сімки".

Тіньовий флот РФ - останні новини

Наприкінці 2022 року Росія, готуючись до нафтових санкцій з боку Заходу, сформувала "тіньовий флот" із сотні танкерів. Аби експорт нафти не зупинявся, Росія придбала на світовому ринку десятки старих танкерів, щоб возити нафту своїми силами. Частину танкерів "прописали" в самій Росії, частину "записали" на інші сумнівні юрисдикції.

Євросоюз прагне обмежити можливість РФ використовувати тіньовий флот. 14-й пакет санкцій проти Росії передбачатиме повну заборону на вхід до європейських портів для кораблів "тіньового" флоту.

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