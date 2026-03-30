Пограбували за 3 хвилини: в Італії з музею викрали картини на мільйони євро

В Італії злодії викрали з музею картини Ренуара, Сезанна та Матісса вартістю в мільйони євро, пограбування зайняло менше трьох хвилин.

Як пише The Guardian, в ніч на 22 березня четверо чоловіків у масках проникли на віллу Фонду Магнані Рокка, розташовану неподалік від Парми на півночі Італії, і викрали твори мистецтва.

За повідомленнями італійських ЗМІ, вони викрали картину "Риба" П'єра-Огюста Ренуара, "Натюрморт з вишнями" Поля Сезанна та "Одаліску на терасі" Анрі Матісса.

За даними BBC, загальна вартість викрадених картин оцінюється в 9 мільйонів євро.

Злодії зламали вхідні двері, щоб потрапити в кімнату на першому поверсі, після чого втекли через музейний сад. Операція зайняла у них менше трьох хвилин.

У поліції зазначили, що завдяки системі відеоспостереження та швидкому втручанню поліції й співробітників служби безпеки грабіжникам не вдалося проникнути далі. Поліція вивчає записи з камер відеоспостереження музею та сусідніх підприємств.

Фонд Магнані-Рокка, розташований за 20 км від Парми, зберігає колекцію мистецтвознавця Луїджі Магнані, до якої також входять роботи Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойї та Моне. Він був заснований у 1977 році.

"Пограбування століття" у Луврі

19 жовтня невідомі проникли в галерею Аполлона в Луврі. Під час пограбування злочинці повністю приховали обличчя і проникли в будівлю з боку набережної Сени. Розбивши скло, двоє з них увійшли всередину, піднялися на вантажному ліфті, щоб потрапити безпосередньо в Галерею Аполлона. Загалом пограбування тривало близько 7 хвилин.

Злодії викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних прикрас Наполеона та імператриці з вітрин "Наполеон" і "Французькі монархи". Серед них виявилися намисто, брошка, діадема та інші речі. Одну з прикрас, викрадених із Лувра, знайдено зламаною неподалік від музею.

Викрадені коштовності, вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро, досі не знайдені.

