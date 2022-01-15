Мерію Лісабона оштрафували на 1,25 млн євро за порушення законів ЄС у вигляді передачі посольствам різних країн, у тому числі Росії, особистих даних організаторів акцій протесту перед цими дипвідомствами.
Як повідомляє BBC, португальська комісія із захисту даних з'ясувала, що у 2018-2021 роках міська влада під керівництвом тодішнього мера-соціаліста Фернандо Медіни 225 разів порушила закон, передавши персональні дані учасників 52 різних акцій під посольствами Росії, Куби, Венесуели, Анголи, Ізраїлю та інших країн.
Мерія передавала дані посольствам і до 2018 року, проте в той час це ще не було порушенням закону, оскільки загальний регламент щодо захисту даних Євросоюзу набув чинності в травні 2018 року.
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"За деякі випадки мерію можна було б оштрафувати на 20 млн євро, проте комісія пошкодувала мерію, взявши до уваги її фінансові труднощі через пандемію", - зазначає видання.
Міська рада Лісабона, яку тепер очолює соціал-демократ Карлуш Моедаш, назвала штраф "важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона".
Справа про передачу даних:
Справу відкрили у 2021 році, коли російські політичні емігранти, що живуть в Португалії, виявили передачу посольству Росії персональних даних (імена, адреси та номери телефонів) організаторів акції на підтримку Олексія Навального.