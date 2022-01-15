У 2018-2021 роках міська влада передала персональні дані учасників 52 різних акцій під посольствами Росії, Куби, Венесуели, Анголи, Ізраїлю та інших країн.

Мерію Лісабона оштрафували на 1,25 млн євро за порушення законів ЄС у вигляді передачі посольствам різних країн, у тому числі Росії, особистих даних організаторів акцій протесту перед цими дипвідомствами.

Як повідомляє BBC, португальська комісія із захисту даних з'ясувала, що у 2018-2021 роках міська влада під керівництвом тодішнього мера-соціаліста Фернандо Медіни 225 разів порушила закон, передавши персональні дані учасників 52 різних акцій під посольствами Росії, Куби, Венесуели, Анголи, Ізраїлю та інших країн.

Мерія передавала дані посольствам і до 2018 року, проте в той час це ще не було порушенням закону, оскільки загальний регламент щодо захисту даних Євросоюзу набув чинності в травні 2018 року.

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"За деякі випадки мерію можна було б оштрафувати на 20 млн євро, проте комісія пошкодувала мерію, взявши до уваги її фінансові труднощі через пандемію", - зазначає видання.

Міська рада Лісабона, яку тепер очолює соціал-демократ Карлуш Моедаш, назвала штраф "важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона".

Справа про передачу даних:

Справу відкрили у 2021 році, коли російські політичні емігранти, що живуть в Португалії, виявили передачу посольству Росії персональних даних (імена, адреси та номери телефонів) організаторів акції на підтримку Олексія Навального.