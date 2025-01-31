При цьому західні аналітики акцентували, що зараз стримувати РФ буде складніше ніж в часи СРСР

Україна стане ключовим елементом стримування РФ, але їй потрібно допомогти ефективно зіграти таку роль.

Таку думку висловили дослідники Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), пише Голос Америки. Вони вважають, що чим би не закінчилася теперішня війна Росії проти України, агресивна політика Кремля не дозволить західним країнам повернутися до ідеї про співпрацю з демократичною Росією.

Науковці вважають, що для успіху майбутніх переговорів щодо України, про які говорить новий президент США Дональд Трамп, потрібно переконати російського диктатора Путіна у тому, що він має вести справжні переговори, а не "сідати за стіл і вимагати капітуляції", вважає Джеффрі Манкофф, юрист Програми CSIS для Європи, Росії та Євразії.

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Він додав, що посилення України і повернення їй переваг на полі бою є необхідною передумовою для переговорів з Путіним про припинення вогню.

А директор Інституту Кеннана Центру Вільсона Майкл Кіммадж вказав на завищені очікування від переговорів. "Дипломатія на цьому етапі не може принести успіх. Україна і США з одного боку, Росія – з іншого є настільки далекі у своїх позиціях, що це навряд чи є можливим", – пояснив він.

Натомість він пропонує стратегію часів холодної війни, коли РФ стримували за рахунок обмеження військового впливу. "З цієї точки зору, якщо Росія контролює лише 18% території України, то це не програш України, а успіх стримування", – вважає він.

При цьому він зазначив, що зараз стримувати РФ буде складніше ніж в часи СРСР. "Якби не Китай, Росія б не мала такого доступу до ринків та капіталу, який вона має зараз, і не змогла б підтримувати війну, яку вона веде проти України", – пояснив Кіммідж.

У свою чергу Манкофф додав, що для остаточного вирішення війни може знадобитися кілька десятиліть, протягом яких єдиною політикою щодо РФ має бути стримування. Він наголосив, що стримування Росії – це дуже довготривале завдання, можливо, на кілька поколінь.

"Нам треба зосередитися на ідеї стримування стільки, скільки буде потрібно. За часів "холодної війни" було потрібно 40 років. Можливо, зараз це не триватиме так довго", – висловився він.

Стосовно того, як Захід допустив нинішній розвиток подій, дослідниця з Програми Європи, Росії та Євразії CSIS Марія Снєгова пояснила, що західні чиновники недооцінили, на що спроможна РФ та не зрозуміли, що російська влада разом з суспільством мали амбіції "великої держави".

Вона зазначила, що після розпаду СРСР Захід почав будувати свою політику щодо РФ на помилковому припущенні, буцімто економічні та демографічні проблеми зменшать її негативний потенціал, але насправді виявилося, що "режиму і не потрібно так багато людей, щоб підтримати своє існування".

Вона додала, що Захід прорахувався стосовно РФ і за економічними зв'язками, адже там допускали, що Кремль поставить прибутки вище амбіцій. Тепер стало зрозуміло, що все вийшло з точністю до навпаки, бо Захід настільки загруз у торгівлі з РФ, що навіть зараз у деякі європейські політики сподіваються відродити довоєнні стосунки з РФ.

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