Генералу заборонили будь-яке спілкування.

Російському генералу Сергію Суровікіну, затриманому після заколоту ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, змінили форму ізоляції.

Про це повідомляє російський проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на своє джерело. "Його сім'я як і раніше небагатослівна. Єдине, що можна зрозуміти, йому змінили форму ізоляції і зараз він вже знаходиться в житловому приміщенні, але заборонено будь-яке спілкування", - повідомив він.

Крім того, генералу порекомендували перебувати в повній тиші, в надії, що "нагорі" стане не до нього". "Про подальшу кар'єру, як я зрозумів, можна забути. Якщо тільки посилання кудись", - додало джерело проекту.

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Зникнення Суровікіна: що відомо

Нагадаємо, під час заколоту в Росії, генерал записав відеозвернення, в якому закликав "вагнерівців" зупинитися.

За даними The New York Times, він міг знати про підготовку повстання в Росії. З тих пір він не з'являвся на публіці, російські ЗМІ писали, що його могли заарештувати.

The Wall Street Journal повідомляла, що ряд високопоставлених військових, в тому числі Суровікіна, затримали через кілька годин після повстання. За їхніми даними, генерала допитують, але звинувачень йому не пред'являли.

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