США активно працюють над усуненням дефіциту ракет в Ізраїлі.

В Ізраїлі швидко закінчуються ракети-перехоплювачі системи "Залізний купол" (Iron Dome). Військові аналітики попереджають, що допомога Україні може скоротитись.

Як повідомляє The Telegraph, США активно працюють над усуненням цього дефіциту, зокрема, розгортаючи в Ізраїлі систему протиракетної оборони високої дальності THAAD.

Проте експерти вважають, що цих заходів може бути недостатньо, оскільки США змушені одночасно постачати оборонне озброєння як Ізраїлю, так і Україні.

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"Якщо Іран завдасть удару у відповідь (масований авіаудар), а до нього приєднається Хезболла, система ППО Ізраїлю опиниться під серйозним тиском", - заявила журналістам колишній співробітник Міноборони США Дана Строул.

Вона наголосила, що США не зможуть довго підтримувати поточні обсяги постачання озброєнь обом країнам.

"Ми наближаємося до переломного моменту", - сказала вона.

У повідомленні йдеться, що ці коментарі з'явилися на тлі підготовки Ізраїлю до ударів у відповідь по Ірану, який випустив близько 200 ракет з ізраїльських цілей на початку місяця. Офіційні особи США та Ізраїлю вважають, що удар може призвести до подальшої ескалації в регіоні, що підштовхує до прискорення зусиль зі зміцнення оборони країни.

Ситуація на Близькому Сході - що відомо

Нагадаємо, нещодавно понад 60 людей поранено внаслідок атаки угруповання "Хезболла" по Ізраїлю. Два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у натовп біля міста Біньямін.

За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна склала 67 осіб. З них четверо тяжко поранені, п’ятеро отримали важкі поранення та 14 - середньої тяжкості.

Більшість із постраждалих були доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері, інші - в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тікві.

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