У будь-якому випадку нападнику загрожує довічне ув'язнення.

Прокуратура Словаччина перекваліфікувала справу про замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, який отримав вогнепальні поранення, на терористичний акт, повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.

"У кримінальній справі про напад на прем'єр-міністра Словацької Республіки змінено правову кваліфікацію діяння, за яке здійснюється переслідування. На підставі отриманих доказів, вчинок надалі буде юридично кваліфіковано як особливо тяжкий злочин терористичного акту", - йдеться у повідомленні.

Речниця генеральної прокуратури Зузана Дробова також додала, що нападник був поінформований про зміну кваліфікації злочину. Також повідомлялось, що незалежно від зміни кваліфікації, обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

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Замах на вбивство Фіцо - що відомо

Як писав УНІАН, 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова на Фіцо скоїли замах. Він отримав серйозні вогнепальні порання і перший час після інциденту були сумніви, чи виживе прем’єр. Він переніс дві операції.

Правоохоронні органи Словаччини підозрюють у замаху на вбивство прем'єра відомого письменника 71-річного Юрая Чинтулу. Сам нападник під час допитів стверджував, що не хотів вбивати Фіцо, а тільки "завдати шкоди здоров'ю", адже йому не подобалась його політика, зокрема щодо війни в Україні.

5 червня Роберт Фіцо зробив першу заяву після поранення і назвав винних у замаху на нього. У 14-хвилинній промові він заявив, що не відчуває ніякої ненависті до незнайомця, який стріляв у нього і пообіцяв не подавати до суду на свого кривдника, аби вимагати грошової компенсації.

Говорячи про плани, Фіцо пообіцяв повернутись до роботи на чолі уряду у найближчі тижні – орієнтовно наприкінці червня або початку липня.

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