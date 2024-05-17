Операція дозволила перевірити стан вогнепальних ран і загоїти їх.

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо прооперували вдруге. Він досі перебуває у важкому стані.

Про це на брифінгу 17 травня повідомили директорка лікарні в місті Банська Бистриця, де перебуває Фіцо, Міріам Лапунікова та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, передає видання Aktuality. Каліняк оголосив, що після замаху, прем'єр-міністр Словаччини переніс операцію, яка тривала менше двох годин.

"Команда медиків зробила все можливе, щоб наблизити стан пацієнта до позитивного прогнозу", – пояснив він.

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За словами Каліняка, Фіцо стабільний, але все ще дуже важкий. Процедура дозволила перевірити стан вогнепальних ран і загоїти їх.

"Держава стабільна, пацієнт сьогодні також стабільний", – підкреслив Каліняк.

Лапунікова зазначила, що лікарі вирішили провести ще одну операцію після повторної комп'ютерної томографії для видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення.

Замах на Фіцо - деталі

Фіцо перебував у реанімації в "дуже серйозному", але стабільному стані через день після того, як у нього стріляли, що уряд назвав політично мотивованою спробою вбивства. Пізніше стало відомо, що лікарі стабілізували стан Фіцо, однак небезпека все ще не минула. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк сказав, що лікарі роблять усе можливе для поліпшення його стану.

Підозрюваного у скоєнні замаху одразу ж затримали - ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, який є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина". Однак російські державні ЗМІ заявили, що політичною мотивацією стрілянини була критика Фіцо проукраїнської допомоги.

Як повідомив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває "між життям і смертю" після замаху.

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