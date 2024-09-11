Вона поділилася з Зеленським даними американської розвідки.

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час дебатів на телеканалі ABC зі своїм суперником Дональдом Трампом розповіла, що за кілька днів до початку російського вторгнення зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським.

"Я зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну… Я поділилася з президентом Зеленським даними американської розвідки про те, як він може захистити себе", — заявила Гарріс під час дебатів.

Вона також розповіла, що після зустрічі вирушила до країн східного флангу НАТО, - в Польщу та Румунію, де працювала над об’єднанням союзників для допомоги Україні.

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"Завдяки роботі, яку я та інші зробили, ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну у її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки протиповітряній обороні, боєприпасам, артилерії, "Джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна стоїть як незалежна та вільна країна", - підкреслила вона.

Дебати Гарріс і Трампа - інші заяви про Україну

Під час дебатів Трамп звинуватив Гарріс у зустрічі з російським диктатором Росії Володимиром Путіним за кілька днів до вторгнення для переговорів, що є фейком.

Як пише ABC News, твердження Трампа про нібито переговори Путіна та Гарріс неправдиві. ЇЇ не відправляли на мирні переговори, і вона ніколи не зустрічалася з Путіним. Насправді вона зустрічалася з союзниками США, включаючи президента України Володимира Зеленського, на Мюнхенській конференції з безпеки за кілька днів до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Путіна на конференції не було.

Гарріс у свою чергу заявила, що Путін "сидів би вже у Києві", якби США відмовилися допомагати Україні. Вона спрогнозувала, що Трам "здасть Україну впродовж 24 годин" після своєї перемоги на виборах.

При цьому Трамп заявив, що хоче, аби війна закінчилася, і заявив, що має нібито "добрі відносини" як з українським президентом Володимиром Зеленським, так і з російським правителем Володимиром Путіним.

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