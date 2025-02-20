Ці інструменти відпрацьовані та лякають Росію, заявив Михайло Подоляк.ʼ

Україна з союзниками має два інструменти тиску на Росію. Таку думку в етері "24 Каналу" висловив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Перший інструмент - це економічний тиск, нафтове ембарго - це найпростіший та достатньо швидкий шлях. Адже інші санкції - це доволі поступовий шлях, він може розтягнутися на місяці чи роки. А нафтове ембарго остаточно обнулить отримання Росією доходів для фінансування рекрутингових програм. Тобто набирати живу силу, адже вони воюють живою силою", - сказав Подоляк.ʼ

Він додав, що другий інструмент - мілітарний. Зокрема, йдеться про нарощування ракетних та дронових ударів по території Росії.

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"Велика кількість має бути дронів, які використовує Україна в межах заміщення авіації по лінії фронту. Цього має бути настільки багато, щоб знищувати і ще раз знищувати. Ці інструменти відпрацьовані. Вони достатньо лякають Росію. Нам потрібне не просто припинення вогню на умовах Росії. Нам потрібне припинення вогню на відносно справедливих умовах для того, щоб далі можна було підвищувати свої вимоги з погляду фіналізації війни", - додав Подоляк.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні в Саудівській Аравії пройшли перемовини між представниками РФ та Сполучених штатів. Після них Трамп заявив про готовність Росії до перемовин.

Цю зустріч прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Штати допомогли Росії вийти зі світової ізоляції. Зеленський також зазначив, що в США суттєво пом’якшили ставлення до російсько-української війни і навіть почали розглядати Путіна у якості "жертви".

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