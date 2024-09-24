Росія намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України перед зимою, щоб залишити її в темряві та холоді, заявив у понеділок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
Він зазначив, що західним союзникам Києва необхідно активізувати зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони України, пише Reuters.
"Очевидно, що Росія хоче занурити Україну в темряву і холод. Зима наближається, і після атак Росії на енергетичні об'єкти потужності з виробництва електроенергії в Україні скоротилися на дві третини", - заявив Боррель журналістам на пресконференції в Нью-Йорку.
Боррель виступив після того, як міністри закордонних справ Європейського Союзу і раніше міністри країн G7 провели переговори з українськими офіційними особами, включно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, щоб обговорити, як допомогти Україні найближчими тижнями.
"Ми повинні підтримати Україну не тільки наданням військового потенціалу, а й потужностей з виробництва електроенергії. В іншому випадку цій країні доведеться дуже важко взимку", - сказав Боррель.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня оголосила про кредит у розмірі до 35 млрд євро для економіки та армії України, заявивши, що це необхідно для захисту країни від російських атак і допомоги їй передити зиму.
"Обидві речі потрібно робити одночасно", - зазначив Боррель, додавши:
"Не має сенсу постачати електрогенератор сьогодні, якщо завтра його буде знищено".
Боррель сказав, що Росія продовжує отримувати нову зброю, і вказав конкретно на Іран.
"Очевидно, що Росія отримує нову зброю, зокрема ракети з Ірану. Ми так вважаємо, навіть якщо іранці це заперечують, але схоже на те", - зазначив він.
Ситуація в українській енергетиці
Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетична система України зазнала атак, що призвело до віялових вимкнень і обмеження подачі електроенергії в деякі регіони на кілька годин щодня. Ці атаки посилилися в останні тижні перед зимою.
Дефіцит електроенергії в Україні може сягнути 6 гігаватів цієї зими, що становить близько третини від очікуваного пікового попиту, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, опублікованому в четвер.