Всього по місту зафіксували три удари.

Пізно ввечері 20 вересня росіяни вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами, влучання прийшлися, зокрема, біля медзакладу у Шевченківському районі та у Київському.

По Харкову було три удари - два по Шевченківському району, один по Київському, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного одного дорослого - легкий. Восьмеро постраждалих шпиталізовані", - написав він.

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В свою чергу очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.

"Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання", - поінформував він.

Поранень дістали четверо пацієнтів лікарні, повідомив її керівник Руслан Врагов, пише Суспільне.

"Ці пацієнти вже хотіли відпочивати. Була майже комендантська година. Внаслідок влучання пошкоджена наша лікарня: це і чотириповерхова будівля, і двоповерхова будівля, зачепило дев'ятиповерхову будівлю. Повилітали вікна, осипалася штукатурка, повідривало стелі - пошкоджень дуже багато", - розповів він.

За його словами, поранених зачепило склом, вони у легкому стані, їм надали допомогу, зазначив Врагов.

"Багато людей було в укриття, коли почалася повітряна тривога. Ті, хто бажають спускатися в укриття, вони спускаються. Але деякі лишаються на своїх ліжках. І ті, хто залишилися на ліжках - чотири людини були поранені", - пояснив керівник лікарні.

Удар по Харкову 20 вересня

Росіяни близько 15:00 вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами, серед постраждалих – рятувальники, які ліквідовували пожежу. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Обстріл Харкова: одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру. На жаль, поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", - написав він.

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